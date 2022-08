Turpmāk elektroenerģijas lietotājiem OIK rēķina ailītēs būs nulle

Valdība konceptuāli atbalstījusi Ekonomikas ministrijas piedāvājumu no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējo likmi noteikt 0 eiro/MWh, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no AS "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem, informē Ekonomikas ministrija.

Ministru kabineta š.g. 30. augusta sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais Konceptuālais ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", un valdība konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējo likmi noteikt 0 eiro/MWh, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no AS "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem. Vienlaikus valdība uzdeva Ekonomikas ministrijai izstrādāt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, piedāvājot risinājumu, kura ietvaros obligātā iepirkuma izmaksas gan līdz 2025. gadam, gan turpmāk netiks segtas no Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem.

"Esam raduši risinājumu obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai visiem lietotājiem, vienlaikus pilnveidojot esošo atbalsta sistēmu. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas izbeigšana nav iespējama, taču ir iespējama obligātā iepirkuma atbalsta izmaksu segšana no valsts puses, lai līdz 2025. gada beigām elektroenerģijas lietotāju rēķinos obligātā iepirkuma komponentes ailītēs būtu nulle. Papildus tam tiks gatavoti grozījumi tiesību aktos, lai arī turpmāk, pēc 2025. gada, elektroenerģijas gala lietotājiem OIK maksājumi nebūtu jāveic," uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

"Vienlaikus, prognozējot, ka elektroenerģijas vidējās vairumcenas arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augstā līmenī, negatīvi ietekmējot mājsaimniecību ekonomisko situāciju, par četriem mēnešiem tiks pagarināts jau pērn pieņemtais lēmums par palielinātu atbalstu aizsargātajiem lietotājiem," norāda ministre.

2022. gada pirmajā pusgadā ir ievērojami samazinājies obligātā iepirkuma valsts atbalsta saņēmēju skaits. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja datiem par obligātā iepirkuma atļauju derīguma termiņiem, OIK atbalstu saņemošo koģenerācijas staciju skaits pakāpeniski samazināsies arī turpmāk, tādējādi mazinot obligātā iepirkuma kopējās izmaksas.

Vienlaikus tika rasts finansējuma avots un valdība konceptuāli vienojās par četriem mēnešiem, t.i. līdz 2023. gada 30. aprīlim, pagarināt palielinātu atbalstu visām aizsargātā lietotāja grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm, mazturīgām mājsaimniecībām un citiem, kas jau ir spēkā kopš 2021. gada novembra.

Kā zināms, pagājušā gada nogalē valdība lēma no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim, ņemot vērā augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma proporcionalitāti, noteikt šādu atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju:

trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 EUR;

ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR;

personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR;

daudzbērnu ģimenei – 20 EUR.

Kā informēts iepriekš, Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs. 2021. gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām.