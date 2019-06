VID turpmāk varēs stingrāk vērsties pret krāpšanos PVN jomā

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51210747 [REQUEST_URI] => /budzets_un_nodokli/vid-turpmak-vares-stingrak-versties-pret-krapsanos-pvn-joma.d?id=51210747 [REDIRECT_URI] => /budzets_un_nodokli/article.php?id=51210747 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /budzets_un_nodokli/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/bizness/html/budzets_un_nodokli/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/bizness/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => bizness.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 80.89.72.155 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => cX_P=jsdbflbfg7q0hfr1; cx_ib_synced=1; _fbp=fb.1.1550674289648.557375284; _ga=GA1.2.635510000.1550674286; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; _gid=GA1.2.565785713.1561032517; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#3-kv1009#5-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#5-kv1201#1-kv1201#2; adptset_0025=1; enreachresp_0025=ecid86; evid_0025=ac4f7ee5-49a4-4a85-9c39-b64ef7e4166c; evid_ref_0025=false; evid_set_0025=2; evid_v_0025=20190620034004; evid_0025=ac4f7ee5-49a4-4a85-9c39-b64ef7e4166c; __io=2cd7d1d55.80d2b383d_1560576239141; __io_lv=1561032835632; __io_unique_43359=20; enr_adform_sent=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; evid_0025-synced=true; __gads=ID=153bf60db5736937:T=1556809219:RT=1560974823:S=ALNI_MbtYbqrTaGZc7hvriXAeIXlUFUJpw; __utma=113760658.635510000.1550674286.1560661782.1560694658.18; __utmc=113760658; __utmz=113760658.1551198274.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); cstp=604800; __glmrid=082393cc-61ce-414b-b965-05c32c4ce3f8; cX_S=jwyhmkn1epfstgwl; delfi-adid=13be4bc5-4a84-4874-8042-0e7cdcaf4bba%2C1550674286253%2C1560172915224; _cb=OC7DHClTZYRD8N-kJ; _chartbeat2=.1550674301169.1558554692877.1110111100111111.BBOLLwCuGYP2BLvVKBDdzUbZBC7UME.5; emps=1:1557323148063|1|1557323148063,17:1557323148063|1|1557323148063; mostread_lastadded=0; cto_lwid=dfd38087-1203-4427-ad7b-5ef4eb841018; polc_v2=1; _cb_ls=1; __gfp_64b=WUTHOO2P2XpHKEbqMaBUb2AVNMpOmJVUPdiLg.2e9Dj.N7; dcid=818919619,1,1582210286,1550674286,745e8b0f28cae47e6f5060003d488c37 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-us [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/bizness/ [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1534140109 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 80.89.72.155, 10.1.0.112 [HTTP_IS_MOBILE_IPAD] => 1 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /bizness/budzets_un_nodokli/vid-turpmak-vares-stingrak-versties-pret-krapsanos-pvn-joma.d?id=51210747 [HTTP_HOST] => bizness.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => bizness [PHP_SELF] => /budzets_un_nodokli/article.php [REQUEST_TIME] => 1561048573 )