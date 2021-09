Atrodiet sev vispiemērotāko Surface

Tirgū ir tūkstošiem Windows iekārtu - personālo datoru, planšetdatoru un klēpjdatoru modeļu ar vienu un to pašu operētājsistēmu - Windows. Kas ir Microsoft Surface? Microsoft Surface ir augstākās klases Windows skārienekrāna ierīču saime. Ierīcēm ir unikāls dizains ar virkni inovāciju. Surfaсe radīts kā atsauces dizains Windows iekārtu saimē, kur gan programmatūra, gan aparatūra ir tieši no viena ražotāja. Jautājums ir, kā izdarīt pareizu izvēli, lai jaunā ierīce nestu sajūsmu? Tas ir kā ideāls klasiskais uzvalks - tas izskatās izcili, bet kurš ir ideāli piemērots tieši man? Mēģināsim to darīt skaidru.

Surface Go ir mazākā, vieglākā un pieejamākā ierīce '2 vienā ierīce' Microsoft Surface saimē. Ideāli piemērots studentiem un profesionāļiem, kam nepieciešams planšetdators un klēpjdators, kas regulāri veic dažādas darbības, piemēram, ar e-pastu, dokumentiem un internetā, kas vienmēr pa rokai un ar ilgu baterijas darbības laiku.

Surface Laptop Go - līdzīgs Surface Go, bet klasisks un stilīgs klēpjdators. Kurš teica, ka klasiskajam klēpjdatoram jābūt smagam vai pārlieku dārgam? Vieglākais Surface klēpjdators, ko darbina 10. paaudzes Intel® Core TM procesors jūsu ikdienas svarīgākajām ierosmēm.

Pirmās paaudzes Microsoft Surface ierīces turpinājums ir Microsoft Surface Pro 7. Tas radīja revolūciju IT jomā un pierādīja, ka ir iespējams panākt kompromisu starp jaudīgu un modernu ierīci ar multifunkcionālu dizainu ikvienam, kurš vēlas strādāt un radīt neatkarīgi no atrašanās vietas: birojs, mājas, lidmašīna, automašīna utt.

Vai esat lasījis par ierīcēm operētājsistēmai Windows 'ARM' arhitektūrā? Iepazīstieties ar Microsoft Surface Pro X. Šis modelis veidots tiem, kas vienmēr vēlas paturēt saziņas iespējas esot ceļā. Ceļotājiem, izbraukumu darbiem un visiem, kam jāpaliek mobiliem, vai kādam, kam nepieciešama otra mobila produktivitātes ierīce esot ceļā vienlaikus ar mājās vai birojā esošu jaudīgu un stacionāru iekārtu.

Ikviens zina, ka klasika vienmēr ir modē, taču ne visi zina, ka klasiskais klēpjdatora dizains nodrošina Surface pildspalvas un skārienekrāna atbalstu - tas viss pieejams Microsoft Surface Laptop 4, tagad līdz pat 70% ātrāks kā iepriekš. Tas ir kā izcila dizaina, ātruma, visaptverošas skaņas, un ievērojami ilgāka baterijas darbības laika perfekts balanss! Tastatūra un plaukstu zona ir pārklāta ar greznu Alcantara materiālu, kas pēc taustes ir ļoti patīkams. Ir pieejama arī metāla virsmas opcija. Tas ir labākais jaunas klasikas piemērs tiem, kas novērtē stilu un veiktspēju.

Galu galā mēs teiktu tā - Microsoft Surface iekārtu saime piedāvā iespējams ikvienam un ikkatram strādāt ar mūsdienīgām, jaudīgām un lietošanā aizraujošām iekārtām - un, ja tā izklausās pārāk daudz, tas tā nav. Ir tikai divas svarīgas lietas: vispirms - atrodiet savu īsto Surface iekārtu, otrkārt - izmēģiniet. Microsoft Surface iekārtu klāsts mums parāda, ka dzīvojot tehnoloģiju laikmetā, kad ierīču lietošana ir dabiska ikdienas funkcija - darbam, saziņai un ikdienai, mums jābūt pārliecinātiem par ierīci un tās sniegtajām iespējam un ērtībām. Iegūstiet savu īsto bezkompromisu iekārtu – Microsoft Surface!

Izbaudiet savu iecienītāko Surface operētājsistēmā Windows tūlīt un saņemiet bezmaksas jauninājumu uz Windows 11 drīz, kad tas būs pieejams visai Surface saimei.