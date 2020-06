'CleverBin' viedās kastes – inovācija efektīvākai ražošanas loģistikai

Tradicionāli ražošanas loģistiku iespējams padarīt efektīvāku, palielinot darba apjomu un ātrumu, taču tas ir īstermiņa risinājums. Ilgtermiņa ieguvumus var panākt, izmantojot tehnoloģiskas inovācijas, kas palīdz optimizēt gan ražošanas izejmateriālu, gan cilvēka darba resursus.

Inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai ir LEAN prakses pamatā. Tas ir vadības principu un metožu kopums (saukts arī par gudro vai taupīgo vadību), kura mērķis ir samazināt resursu ieguldījumu un ražošanas atlikumus, uzlabot produkta vai pakalpojuma ražošanas procesu un piegādi, pielāgojot tos patērētāja vēlmēm un ieguldot darbinieku attīstībā.

Somijas uzņēmums "Ferrometal", kas pazīstams kā specializēts stiprinājumu piegādātājs, ir LEAN prakses pionieris un labi pārzina rūpniecības iekšējās loģistikas izaicinājumus. Baltijā darbojošās kompānijas jaunākā inovācija "CleverBin" ir viena no labākajām savā nozarē visā pasaulē, jo pati ģenerē piegādes pasūtījumu, tādējādi novēršot cilvēka kļūdas iespējamību un ļaujot iepriekš paredzēt pasūtījuma laiku un apjomu.

"CleverBin" viedās kastes ir aprīkotas ar optiskajiem sensoriem, kas uzrauga tajās esošo izejvielu daudzumu un automātiski ģenerē papildināšanas pasūtījumu, ja tiek sasniegts atlikuma limits. Turklāt "CleverBin" risinājums nodrošina procesa pārskatāmību, jo klientam ir pieeja tīmekļvietnei, kas reālā laikā parāda atlikumu, kā arī patēriņa vēsturi. Savukārt krājumu daudzumu var optimizēt, pamatojoties uz precīziem attiecīgā brīža datiem.

"Vairāk nekā pirms 10 gadiem mēs ieviesām RFID risinājumu, kas darbojas pēc divu kastīšu principa," stāsta "Ferrometal" izpilddirektors Mika Brandts. "Kad piederumu kaste ir tukša, tā tiek nogādāta atgriešanas stacijas plauktā, bet pasūtījuma signāls tiek nosūtīts piegādātājam. Alternatīva iespēja ir nolasīt uz kastes izvietoto etiķetes svītrkodu un tādā veidā nosūtīt pasūtījumu. Šie darbības modeļi ir bijuši efektīvi, taču tagad mēs vēlamies šo procesu veikt pilnīgi jaunā līmenī, proti, automatizēt pasūtīšanas procesu."

"CleverBin" kaste pati pilnībā automātiski rūpējas par papildināšanas kārtību. Ja līdz šim darbinieks piemirsa nogādāt tukšo kasti atgriešanas stacijā, kad tā jau ir tukša, vai netika noskenēts uzlīmes svītrkods, tad tagad to automātiski izdara "CleverBin" sistēma. Šīs sistēmas lietotājiem ir pieeja tīmekļvietnei, kuru var izmantot, lai izsekotu patēriņa vēsturi un pielāgotu pasūtījuma punktus. Tas savukārt ļauj ātri pieņemt lēmumus, pamatojoties uz precīzu informāciju un novērotajām novirzēm.

Novatoriskās viedās kastes no iepriekšējiem risinājumiem atšķiras ar to, ka to funkcionalitāti neietekmē atrašanās vieta. Kaste var atrasties plauktā, darbavietā vai pat klienta izbraukuma servisa automašīnā, jo automātiskā papildināšana darbojas ar bezvadu savienojumu. Tādā veidā detaļas ir pieejamas tieši tur, kur tās vajadzīgas, un atbilstoši LEAN domāšanai tiek ietaupīti papildu soļi – nav nepieciešams pārvietot kasti, kad tā ir tukša.

Piegādes kastē ir uzstādīts optiskais sensors, kas uzrauga tajā iebērto stiprinājumu virsmas augstumu un ar maršrutētāja starpniecību nosūta pirkuma pasūtījumu "Ferrometal ERP" sistēmai, ja ir sasniegts pasūtīšanas līmenis. Papildinājuma pasūtījumu var veikt arī attālināti no "Ferrometal" biroja, izvērtējot datus par atlikušo daudzumu kastē un paredzamo patēriņu. Šajā gadījumā mazu detaļu pasūtījumu pārvaldīšana neparedz rūpniecības uzņēmuma resursu iesaisti.

SIA "Bucher Municipal", kas ražo slaukāmās mašīnas, uzkopšanas mašīnas ziemai un atkritumu savākšanas mašīnas, ir aktīva LEAN filozofijas atbalstītāja un ieviesēja savā ražošanas procesā. Uzņēmuma iepirkumu un loģistikas vadītāja Alise Mačtama ir apmierināta ar "Ferrometal" RFID sistēmu, kuru "Bucher Municipal" izmanto vairāk nekā 10 gadus, jo tā procesu padara pārskatāmu un skaidru.

"Mēs vēlamies izmēģināt arī jauno "CleverBin" sistēmu, jo tā ļaus gandrīz uz pusi samazināt stiprinājumu atlikumus "Bucher Municipal" ražotnē. Skrūves ražošanā ir kritiski svarīgas, un, ja to trūktu, tiktu nopietni traucēta ražošana. Vietas ietaupījums arī ir nozīmīgs faktors. Izmantojot "CleverBin", lielos uzglabāšanas plauktus var aizstāt ar mazākiem un kompaktākiem. Ja "Kanban" sistēmai ir nepieciešamas divas kastītes katram artikulam, tad "CleverBin" pietiek ar vienu kastīti," komentē Mačtama.

"CleverBin" viedās kastes priekšrocības: