Detektīvi Latvijā – reāls darbs, nevis Holivudas filmu sižets

Detektīvi Latvijā darbojas saskaņā̄ ar Detektīvdarbības likumu, līdz ar to viņi ir tiesīgi sniegt vairākus detektīvdarbības pakalpojumus, kas ietver sevī gan ziņu vākšanu civillietās un krimināllietās, gan noziedzīgu nodarījumu izdarījušo vai bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, gan ar noziedzīgu darbību saistītu faktu, lietu vai personu noskaidrošanu, gan konsultāciju sniegšanu fiziskām un juridiskām personām drošības jautājumos.

Vienlaikus detektīvi Latvijā ir tiesīgi arī noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus, kā arī vākt personu raksturojošas ziņas, piemēram, pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas, kā arī ziņas par personas maksātspēju. Detektīvi var arī pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas, kā arī meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.

Jā, tieši tā – detektīvs nav tikai Holivudas filmu varonis vai plaši zināmais Šerloks Holmss no grāmatām! Detektīvi ir reāli cilvēki, tepat Latvijā, kas ir gatavi sniegt palīdzību cilvēkiem visdažādākajās situācijās, kad viņiem ir nepieciešama ne vien individuāla pieeja, bet arī specifiskas un īpašas informācijas iegūšanas un apkopošanas idejas!

Sergejs Mordaņs, kas savās dzīves gaitās ieguvis divas augstākās izglītības – nodokļu un muitas jomā, kā arī tiesību zinātnēs, ir detektīvu un juridiskā biroja "Raum Group" valdes loceklis. Viņš ne vien ilgus gadus praktizējošs jurists, bet jau trešo gadu – arī kvalificēts detektīvs. Arī pati "Raum Group" ir sertificēta detektīvsabiedrība, kurai ir sadarbības partneri nu jau 17 valstīs. Tas ir īpaši svarīgi, jo detektīvdarbība bieži vien prasa pārrobežu sadarbības iespējas, kas atsevišķos gadījumos ir "dzīvības un nāves jautājums". Vienlaikus ka arī "Raum Group" ir arī Starptautiskās Detektīvu Asociācijas (IAPD) biedrs, kurā ir 300 biedru no 50 dažādām valstīm un vēl papildu 200 partneru visā pasaulē.

Pie sava uzņēmuma, it īpaši tik specifiskā jomā, Sergejs nonācis pakāpeniski. Idejas par sava biznesa dibināšanu viņam radās jau sen, tomēr iespējas bija ierobežotas, un Sergejs pilnveidoja savas profesionālās prasmes un zināšanas dažādās jomās, strādājot par algotu darbinieku – pēc pirmo studiju pabeigšanas viņš strādāja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldē, vienā no ieslodzījuma vietām, ko tautā sauc vienkārši par cietumu. Strādāšana tiešā kontaktā ar ieslodzītajiem lika Sergejam saprast, ka vārdi "likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības" nav tikai tukša skaņa. Jau tad, Sergejs saprata, ka vēlas iegūt arī otru izglītību – tiesību zinātnēs. Apgūstot šo jomu, Sergejs pievērsās darbam privātajā sektorā, izzinot parādu piedziņas specifiku, kam sekoja papildu pieredzes iegūšana arī citās specifiskās jomās, kas skar gan krimināltiesiskās, gan civiltiesiskās jomas.

2017.gadā Sergejs pirmo reizi uzdrošinājās kļūt par uzņēmēju, dibinot savu juridisko biroju. Tomēr pēc pus gada tika pieņemts lēmums to likvidēt. "Es nebiju sliktāks vai mazāk pieredzējis nekā citi juristi, tomēr man toreiz pietrūka "rozīnītes", savas individuālās specifikas, bet tik konkurējošā jomā bez tā nevar iztikt".

Pēc pirmā uzņēmuma likvidācijas Sergejs turpināja pilnveidot savas zināšanas un iemaņas kā algots darbinieks, tomēr domas par savu uzņēmumu un kaut ko īpašu Latvijas tirgū viņu nepameta. Viss krasi mainījās, kad Sergejs palīdzēja savai paziņai ar laulības šķiršanu. Situācija bija ļoti specifiska ne vien tādēļ, ka rīkoties vajadzēja ļoti operatīvi tuva cilvēka problēmu risināšanā, bet arī pielietot ļoti lielu juridisko zināšanu klāstu, kā arī dažādas zināšanas un iemaņas, kas sniedzas ievērojami tālāk un plašāk par vienkāršu juridiski pareizu dokumentu sastādīšanu. 2018.gadā Sergejs saprata, ka "odziņa" slēpjas ne vien juridiskajos pakalpojumos, bet detektīva pakalpojumu piedāvāšanā "komplektā" ar savu pieredzi tiesību zinātnēs jeb jurisprudencē. Tā aizsākās Raum Group ceļš.

Kā zināms, lai Latvijā būtu par detektīvu, ir jāsaņem licence. Turklāt gan pašam detektīvam, kas veiks detektīvdarbību, gan uzņēmumam jeb detektīvsabiedrībai, ja detektīvs nav individuālais komersants. Protams, ir vēl daudzas citas prasības, lai varētu saņemt detektīva licenci, piemēram, augstākā juridiskā izglītība vai noteiktu gadu pieredze tiesībsargājošās instancēs un tml. Tā, Sergejs iesniedza visus nepieciešamos dokumentus komisijai un, kad bija saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un licences, juridiskais birojs "Raum Group" pārvērtās par juridisko un detektīvu biroju un "Raum Group" varēja pilnvērtīgi uzsākt visu to pakalpojumu sniegšanu, kuru sniegšanai tas arī tika dibināts. Vēl vairāk – "Raum Group" vairāku gadu garumā attīstījies un pilnveidojies tik tālu, ka ir spējis kļūt arī par sporta aktivitāšu atbalstītāju. Piemēram, "Raum Group" ir frisbija komandas "HyperFlick" atbalstītājs, jo sports un aktīvs dzīvesveids ir svarīgs ikviena cilvēka veselībai. Arī nākotnē "Raum Group" plāno atbalstīt sportu un dažādas komandas, pievēršoties arī citiem sporta veidiem.

Vai detektīvu un juridiskajam birojam ir daudz darba? Atbilde ir – jā! Kādēļ tad cilvēki teju katru dienu vēršas pēc detektīva pakalpojumiem?

"Raum Group" galvenais uzdevums ir maksimāli ātri saprast konkrētas situācijas būtību un pēc iespējas operatīvāk identificēt visas iespējas, kā var palīdzēt klientam viņa konkrētajā situācijā. Detektīvdarbības jomā ikdienā "Raum Group" nodarbojas ar drošas biznesa vides nodrošināšanu, informācijas pārbaudi, informācijas analīzi, potenciālo darbinieku vai darījumu partneru uzticamības pārbaudi. Otrā galvenā darbības joma ir juridisko vai fizisko personu detalizēta pārbaude un analīze, lai nodrošinātu drošu biznesa tālāko darbību un veiksmīgu attīstību, kā arī pasargātu no nevēlamiem iespējamiem riskiem, partneru negodprātības vai pat krāpniecības. Un trešā visbiežāk sastopamā detektīvdarbības joma ir – noskaidrot patiesos iemeslus dzīvesbiedra neuzticībai. Tas gan jau līdzinās tam, ko bieži vien redzam kinofilmās.

Ļoti bieži cilvēki vēršas "Raum Group", lai noskaidrotu atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, "Vai mans mīļotais mani krāpj?" vai "Vai viņš / viņa dzīvo "uz divām frontēm?" Bet, protams, šie nav vienīgie "privātie" jautājumi, ko cilvēki mēdz uzdot detektīviem, jo par detektīvu darbu ir ļoti daudz mītu.

Runājot par mītiem – komunicējot ar klientiem, tie tik tiešām ir ļoti bieži sastopami detektīva darba ikdienā, jo viņi ir maz informēti par detektīvu patieso darbības jomu un kompetenci. Piemēram, viens no mītiem, ar ko bieži saskaras "Raum Group", attiecas uz to, ka detektīvam esot pieejama visa un visdažādākā veida informācija no visām iespējamām datu bāzēm. Proti, klienti ir pārliecināti, ka detektīvam vienkārši jāapskatās kāda no datu bāzēm un viņš uzzinās no turienes jebkuru interesējošo informāciju. Bet – tā nav! Detektīvam nav šādu pilnvaru un pieeju.

Tāpat "Raum Group" vēršas arī tādi klienti, kas lūdz neiespējamo, proti, viņi vēlas ko tādu, ko detektīvs vienkārši nav tiesīgs darīt. Spilgtākais piemērs šādiem "pasūtījumiem" ir mobilo telefonu sarunu noklausīšanās un ierakstīšana, pirkstu nospiedumu noņemšana kāda notikuma vietā vai pat kādas personas aizturēšana. Bet tas nav detektīva darbs – ar to, ja nepieciešams, nodarbojas policija. Un klienti ir pārsteigti, ka detektīvs to nedara.

Kā redzams, cilvēki, proti – klienti, un to lūgumi un problēmas ir dažādas un dažreiz pat komiskas. Tādēļ noteikti nevar teikt, ka detektīva profesija ir garlaicīga. Būt par detektīvu – tas ir diezgan grūti, bet vienlaikus arī ļoti interesanti un aizraujoši. Tas skaidrojams ar to, ka ik reizi "Raum Group" detektīvs sastopas gan ar izaicinājumiem, gan ar interesantiem momentiem, kas attiecas uz klienta pasūtījuma izpildi. Piemēram, kad klienti vēlas pārbaudīt savus dzīvesbiedrus, vai viņi ir uzticīgi, prasot arī detalizētu atskaiti ar fotogrāfijām, kas atspoguļo viņu dzīvesbiedru dienas gaitas un to, kā viņi pavada savu laiku, detektīvam ir jānodarbojas ar plaši zināmo uzdevumu no filmām par detektīviem – "novērošanu", ko savā ziņā var nosaukt, protams, par izsekošanu. Un šādā gadījumā novērošana var ilgt ne vien visu dienu, bet pat vairākas diennaktis, un ir loģiski, ka detektīvam ir jābūt nepamanāmam. Ir jāmaina savs izskats un tēls kopumā, bet vienlaikus nedrīkst zaudēt modrību un visu laiku jābūt ļoti koncentrētam uz to, kas notiek apkārt.

Bet ir arī gadījumi, kad klientus interesē kas cits, turklāt tas, kas notiek ārzemēs. Šeit ir divi varianti – vai nu "Raum Group" detektīvs dodas personīgi uz ārzemēm, lai noskaidrotu kādus klientu interesējošos faktus vai lai veiktu novērošanu, vai arī tiek piesaistīti "Raum Group" sadarbības partneri, t.sk. detektīvi, kas parasti klientiem ir finansiāli izdevīgāk.

Tieši tādēļ "Raum Group" sadarbojas ar detektīviem, juristiem, advokātiem u.c. instancēm visā pasaulē, konkrētāk – jau 17 valstīs, un tas ir tikai sākums, kas sasniegts tikai divu intensīva darba gadu laikā. "Raum Group" mērķis, protams, ir vēl vairāk partneru visā pasaulē. Papildu tam "Raum Group" ir Starptautiskās Detektīvu Asociācijas (IAPD) biedrs. Profesionālā apvienība – "International Association of Private Detectives" (IAPD) ir dibināta 2009.gadā. IAPD – tie ir 300 asociācijas biedri no 50 valstīm un vēl 200 partneru visā pasaulē, kas ir gatavi risināt uzdotos uzdevumus augstākajā līmenī, ņemot vērā nacionālās likumdošanas īpatnības un izmantojot partneru dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu resursus. Tieši šādi kontakti un resursi pa visu pasauli ir nepieciešami, lai mūsu vietējie uzņēmumi, tai skaitā "Raum Group", varētu sniegt savus pakalpojumus ne vien Latvijā, bet arī citur pasaulē.

"Raum Group" galvenais ofiss ir Rīgā, bet "Raum Group" komanda darbojas arī pa visu Latviju. Tuvākajā laikā pat tiek plānots atvērt atsevišķu filiāli Daugavpilī. Mēs vēlamies būt tuvāk klientiem, lai mēs esam "uzticami draugi" saviem klientiem, bet ar neatkarīgu skatījumu uz viņu problēmsituāciju. Tieši tādēļ klientiem (esošajiem un potenciālajiem) ir jāzina, ka "Raum Group" ofiss – tā ir sava veida telpa, kur klients vienmēr var justies komfortabli un mājīgi, uzticot "Raum Group" profesionāļiem savus pašus dziļākos noslēpumus, jo saruna ar detektīvu – tā ir sava veida grēksūdze. Ne par velti "Raum" tulkojumā no vācu valodas nozīmē "istaba". Raum savā ziņā ir noslēpumu istaba, klientu noslēpumu krātuve. Jo viņu problēmas – risināmie uzdevi – tie tomēr ir noslēpumi! "Raum Group" klienti var būt 100% pārliecināti, ka nevienam netiks izpausts tas, kas notiek starp detektīvu un klientu, jo konfidencialitāte "Raum Group" ir pirmajā vietā.

"Raum Group" klientiem jāsaprot, ka sarunai ar detektīvu ir jābūt maksimāli godīgai un atvērtai. Jo tieši no sākotnējās komunikācijas starp klientiem un detektīvu ir iespējams uzreiz saprast, kas klientiem ir nepieciešams, bet kas – mazāk svarīgs vai vispār neiespējams u. tml. Jebkurā gadījumā godīga, konstruktīva saruna bez emocijām ir tas, kam klientam jābūt gatavam, jo tikai tādā veidā ir iespējams skaidri visu salikt "pa plauktiņiem", lai parādītu klientam, kādi ir potenciālie viņa problēmas risinājumi.

Tieši saruna un attiecīgo problēmu/jautājumu risinājumu veidu identifikācija ir pirmais solis uz visas problēmas atrisināšanu jeb detektīvam uzstādīto uzdevumu izpildi. Un klientu problēmu atrisināšana jeb uzstādīto uzdevumu izpilde augstākajā kvalitātē ir svarīgākais "Raum Group", jo mēs augstu vērtējam savus klientus! Citiem vārdiem sakot, detektīvs ir cilvēks, kuram klients izstāsta savu problēmu, bet jau pēc tam detektīvs un "Raum Group" speciālisti izstrādā plānu, kā šo problēmu atrisināt. Un citreiz, protams, tas notiek tikpat spraigi kā filmās, ko redzam televīzijā.