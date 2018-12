Klīnikā ‘Jaunā redze’ Viļņā oftalmoķirurgu aizstāj robots

Viļņas klīnikā "Jaunā redze" redzes 3D lāzerkorekciju ar jauno lāzeru 2019. gadā veic robots-ārsts, bet oftalmologs vairs neizmanto novērošanas mikroskopu. Vairāk stāsta oftalmologs Oļegs Kovrigins.

Oftalmoloģija ir spērusi soli uz priekšu un iesoļojusi 3D tehnoloģiju lauciņā. Tas ir ļoti nozīmīgs solis, jo acs ir orgāns, kuram ir nepieciešama milzīga precizitāte un uzticama lēmumu pieņemšana.

Mūsu jaunais 3D lāzers, kas darbojas bez mikroskopa, lai manuāli pārraudzītu operācijas gaitu, ir pagājis. Ārsts ir ieguvis iespēju plakana attēla un spilgta gaismas avota, kas izraisa oftalmologu profesionālo slimību kataraktu, vietā izmantot pacienta acs attēlu augstākās izšķirtspējas 3D formātā. Visiem darbiniekiem, kas darbojas operācijas telpā, ir unikāla iespēja tiešsaistē sekot līdzi lāzerkorekcijas gaitai un darboties kā vēl saliedētākai komandai.

Ar šī lāzera palīdzību mēs daudz drošāk un precīzāk veicam savu darbu. Es augsti vērtēju amerikāņu un vācu inženieru paveikto, radot šādu ierīci un apvienojot tajā gan mākslīgo intelektu, gan oftalmoķirurga jauno redzi. Jaunā lāzera izstrādes procesā ir piedalījies arī mūsu klīnikas ārsts, bet viens no mūsu inženieriem izstrādes laikā kļuva par lāzeru izstrādes nodaļas vadītāju vācu uzņēmumā. Tas ir rādītājs mūsu klīnikas speciālistu profesionalitātes līmenim.

Kāpēc šāda pilnīgi jauna sistēma atrodas tikai pie mums? Uz šo jautājumu atbilde ir viena – jaunas tehnoloģijas ir ļoti dārgas. Ja ir runa par parastu lāzerkorekcijas centru, ne katram tas ir pa kabatai. Mūsu klīniku tīkls darbojas vairākās valstīs, un tāpēc mums ir citas iespējas.

Es izvēlos investēt visjaunākajās tehnoloģijās un piedāvāt mūsu pacientiem tās iespējas, kas šobrīd ir mūsdienu oftalmoloģijas arsenālā. Izmantojot jauno lāzeru, pacientam ir vairākas priekšrocības – lāzerkorekcijas veikšana daudz augstākā precizitātē, acs pasargāšana no spilgtas gaismas, aukstās lāzerkorekcija tiek veikta ar daudz augstāku precizitāti, acs tiek pasargāta no spilgtas gaismas, tāpat tiek saglabāta aukstās lāzerkorekcijas tehnoloģijas un fotoķīmiskā aizsardzība no brīvajiem radikāļiem lāzerkorekcijas laikā.

Redzes lāzerkorekcija ir plānveida procedūra, kura ideālajā gadījumā tiek veikta vienreiz un uz visiem laikiem. Mēs, viss "Jaunās redzes" kolektīvs, būsim priecīgi par pacientiem no dažādām valstīm, centīsimies attaisnot jūsu cerības par lāzerkorekcijas rezultātiem un padarīt uzturēšanos pie mums ērtu un patīkamu. Mūsu klīnika atrodas pašā Viļņas vecpilsētas centrā.

Saviem pacientiem iQ-LASIK Oxygen 3Dizmantošanai mēs līdz 2019. gada 25. maijam saglabājam speciālo cenu – 799 eiro par abu acu ārstēšanu. Mūsu klīnikā "Jaunā redze" Viļņā darbojas arī akcija par naudas atgriešanu par redzes lāzerkorekciju. Vairāk informāciju iespējams iegūt konsultācijās mūsu klīnikā. Mūsu mājaslapa https://eyes.lt/lv.