Nākotnes veidotāji no visas pasaules satiekas Viļņas inovāciju forumā

Ceturtais nākotnes inovāciju forums INNOVATION DRIFT, kas 13.–14. jūnijā norisināsies Viļņā, aicina uz tikšanos ar slavenākajiem inovāciju radītājiem un pielietotājiem, ekspertiem un investoriem no visas pasaules, aicina diskutēt un apspriest sadarbības iespējas, lai kopā veidotu Eiropas un pasaules nākotni. "Ir miljons veidu, kā zīlēt nākotni, bet tikai viens, kā to veidot" paziņo lielākais valsts stratēģiskais forums INNOVATION DRIFT un aicina būt kopā ar spožākajiem nākotnes veidotājiem.

Baltijas valstīs lielākais nākotnes tehnoloģiju tendenču forums piedāvā noklausīties ziņojumus par tādām tēmām kā lūzuma punkta tehnoloģijas, nākotnes izaicinājumi, nākotnes jaunuzņēmumi, kosmosa tehnoloģijas, nākotnes veselība un sabiedrība, piedalīties inovāciju izstādē, kur tiks parādītas 30 aktuālākās Lietuvas inovācijas, kā arī paspēt uz B2B un apmainīties idejām. Viļņas inovāciju forums tiecas apvienot gudrākos prātus un veidot nākotni kopā ar ietekmīgākajiem inovāciju jomas profesionāļiem.

Ko redzēsiet INNOVATION DRIFT 2019?

Prestižajā starptautiskajā Viļņas inovāciju forumā, kas akcentē īpaši aktuālo zinātnes, biznesa un valsts sektora sadarbību, piedalīsies vairāk nekā 50 pasaulē pazīstami inovāciju praktiķi, kuru radītās inovācijas noteiks, kādā pasaulē dzīvosim pēc 10 gadiem. Iepazīstinām ar dažiem no tiem.

Viens no lielākajiem datoru ražotājiem – programmatūras izstrādes uzņēmums IBM – ir radījis sensāciju, iepazīstinot ar 50 kvantu bitu kvantu datoru. Patlaban tā ir lielākā šāda tipa ierīce. IBM neapšaubāmi ir spēris soli kvantu nākotnē, kurā kvantu skaitļošana izmainīs informācijas apstrādi un palīdzēs atrisināt daudz sarežģītu problēmu. INNOVATION DRIFT piedalīsies viens no oficiālajiem IBM Q vēstniekiem Pjotrs Biskupskis [Piotr Biskupski]. Viņš ir atbildīgs par zināšanu izplatīšanu un sadarbību ar klientiem kvantu datortehnoloģiju ieviešanas un komerciālas izmantošanas jomā, tāpēc foruma dalībnieki varēs no pirmavota dzirdēt nozīmīgākos kvantu skaitļošanas nozares jaunumus.

Katru dienu redzam, kā mainās plašsaziņas līdzekļi, kam agrāk bija nenovērtējama ietekme uz sabiedrību, bet kas tagad bieži kļūst arī par propagandas ieročiem. Par nākotnes plašsaziņas līdzekļu izaicinājumiem runās "Euronews" vadītājs Mihails Peterss [Michael Peters]. "Euronews" jau tagad ir plašsaziņas inovāciju pionieri, pasaulē pirmie piedāvājot jauninājumu glocal – kad pasaules ziņu plūsma tiek pielāgota daudzveidīgajai vietējai auditorijai. Pirms diviem gadiem "NBC News" un "Euronews" paziņoja par sadarbības uzsākšanu; no tā laika "Euronews" dalās ar NBC ar jaunumu iegūšanas rīkiem, digitālo saturu un programmēšanas pieredzi.

Tehnoloģiju straujā attīstība sniedz ne tikai priekšrocības, bet rada arī izaicinājumus, runājot par personas datu aizsardzību vai citiem tiesiskiem aspektiem. Piemēram, blokķēdes un viedlīgumi nav juridiski nepārprotami definēti, tāpēc nav skaidrs, vai viedlīgums uzliek juridiskas saistības, ja nav iespējams noteikt līgumslēdzējas puses identitāti vai tās tiesībspēju. Tiek izvirzīts arī jautājums par to, kā tiks risināti jautājumi, ja līgums tiks atzīts par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, jo viedlīgums ir neatceļams un ar to saistītās darbības neizmaināmi ir ierakstītas, izmantojot blokķēžu tehnoloģiju. Šos aspektus aplūkos jurists no Itālijas Paolo Balboni. Viņš ir pievienojies Eiropas Komisijas jaunākajiem tehnoloģiju pētījumiem un piedalījies, vērtējot ES Komisijas piedāvājumu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. P. Balboni ziņojums aplūkos tiesiskos blokķēžu tehnoloģijas aspektus, piemēram, viedlīgumus, intelektuālā īpašuma un datu aizsardzību.

Nākotnes veselība, pagarinoties dzīves ilgumam un sabiedrībai novecojot, ir katram aktuāla tēma, kas dod plašas iespējas inovāciju izstrādātājiem. Viļņas inovāciju foruma dalībnieki dzirdēs "Particle 3D" dibinātāja Martina Bonda Jensena [Martin Bonde Jensen] ziņojumu, kurš 28 gadu vecumā ir izvēlēts par prestižā Forbes "Top 30 under 30" saraksta cilvēku, kam ir vislielākā ietekme uz zinātni un veselības nozari. M. B. Jensens pastāstīs, kā atvieglot sejas transformācijas cietušu cilvēku dzīvi, ar 3D printeri izdrukājot katram individuāli pielāgotus implantus.

Viļņas inovāciju forumā ziņojumu lasīs arī viens no slavenākajiem reproduktīvās medicīnas pārstāvjiem Dr. Valerijs Zukins [Valery Zukin], kas pasaulē kļuva slavens, kad palīdzēja pasauli ieraudzīt veselam mazulim, kuram ir trīs dažādu cilvēku DNS. Līdz tam vēl nevienam nebija izdevies palīdzēt neauglīgai sievietei sagaidīt savu bērnu. Dr. V. Zukins, kas vada reproduktīvās medicīnas klīniku Ukrainā, neauglības ārstēšanā izmanto mitohondriju pārcelšanas metodi.

Mūsdienu sabiedrībai rodas ne tikai veselības, bet arī pastāvīgi augošo lielpilsētu izaicinājumi – vai levitējoši tuneļi atbrīvos no sastrēgumiem? Par to, kādi transportlīdzekļi cilvēci sagaida pēc automašīnu ēras beigām, forumā stāstīs Volfgangs Ungerers [Wolfgang Ungerer]. Viņa vadītais uzņēmums ievieš mobilitātes inovācijas, palīdz izstrādāt un ieviest radošus biznesa risinājumus, integrējot interaktīvus tehnoloģiskus risinājumus. V. Ungerers karjeru autorūpniecībā turpina vairāk nekā 18 gadus – viņam ir nācies strādāt ar tādiem autoražotājiem kā Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Audi un Porsche.

Pilsētu izaicinājumu risinājumiem pievienojas INNOVATION DRIFT ziņotāja Heba Bevana [Heba Bevan] – "UtterBerry" uzņēmuma dibinātāja, kas izveidojusi mākslīgajā intelektā pamatotu viedsensoru sistēmu viedpilsētu infrastruktūras novērošanai un attīstīšanai. Patentētā tehnoloģija jau ir veiksmīgi izmantota, attīstot infrastruktūras projektus, ieskaitot Londonas dzelzceļa posmu.

Ceturtais INNOVATION DRIFT forums notiks Viļņas LITEXPO izstāžu un kongresu centrā 2019. gada 13.–14. jūnijā. Nekomerciālais forums veltīts visiem inovatoriem, izstrādātājiem, ekspertiem, inovāciju politikas veidotājiem un izpildītājiem, kas vēlas gan iepazīstināt ar inovācijām, gan izmantot tās praksē.

Pasākumu organizē Lietuvas Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūra (MITA) kopā ar Lietuvas Republikas Ekonomikas un inovāciju ministriju. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Inovāciju forums ir bezmaksas, tomēr dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc tie, kas vēlas piedalīties, tiek lūgti reģistrēties vietnē innovationdrift.com.