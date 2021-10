Pieci padomi, kā cīnīties ar bezmiegu

Bezmiegs (latīņu valodā tulkojams kā "insomnia") ir viens no miega traucējuma veidiem. Ne vienmēr bezmiegs nozīmē tikai nespēju aizmigt – tās var būt arī izmaiņas miega ritmā un dziļumā. Mainoties cilvēku darba struktūrai un pieaugot ikdienas steigai, bezmiegs ir kļuvis par aktuālu problēmu daudzu cilvēku dzīvēs. Nespēja kvalitatīvi izgulēties ietekmē darba gaitas un pat dzīves kvalitāti. Kā to novērst, cīnīties, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti? Iepazīsties ar "H Drop Latvija" vērtīgajiem padomiem miega kvalitātes uzlabošanai!

Izvairies no kofeīna! Ne velti kofeīns ir uzskatāms par līdzekli, kas cilvēku spēj no rīta pamodināt un palīdz atžirgt. Kofeīna lietošana pārāk vēlu vakarā nozīmē to, ka ķermenis nespēj atslābt un tajā tiek aktivizēts adrenalīns. Kaut arī standarta ieteikums ir nelietot kafiju pēc 18.00 vakarā, iesakām izvērtēt savu dienas grafiku un pielāgoties tam.

Miega kvalitāti spēj ietekmēt arī dažādi vides faktori. Gaiša, gulēšanai nepiemērota telpa var pamatīgi traucēt spēju iemigt. Tāpat arī nepiemērots troksnis, temperatūra un gaiss var neļaut izgulēties. Parūpējies, lai tava guļamistaba kļūst par tavu mīļāko vietu mājās, kur relaksēties un atgūt spēkus. Vēdini telpas, iegādājies tumšos nakts aizkarus un pārbīdi gultu, ja tas nepieciešams.

Medikamenti ir nozīmīgs aspekts, kas spēj izjaukt dienas ritmu un ietekmēt miegu. Ja nejūties labi, izvērtē medikamentus, kas tiek lietoti. Turklāt, pašsajūta un ilgstošas hroniskas sāpes ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kas var radīt miega traucējumus.

Izmēģini palīglīdzekļus! Pirms miega iedzer siltu pienu ar medu, nomierinošu tēju vai CBD eļļu. Kaut arī CBD eļļa joprojām ir stereotipisks produkts un ir ļaudis, kuri baidās šo produktu lietot, šobrīd Latvijā ir pieejamas legālas un pārbaudītas CBD eļļas, kas spēs uzlabot miega kvalitāti, īgnumu un nogurumu. "H Drop Latvija" piedāvātās CBD eļļas dažādos formātos vari apskatīt šeit.

Pārliecinies, ka uzņem pietiekoši daudz ūdens! Kā zināms, minimālais ūdens daudzums, kas dienā jāuzņem, ir divi litri, taču katra cilvēka vēlmi pēc ūdens ietekmē dažādi mainīgie faktori. Rūpējies par to, lai dienas laikā tu uzņemtu pietiekami daudz šķidruma, taču nedzer pārlieku daudz ūdens pirms gulētiešanas.

Izvairies no ekrāna lietošanas vismaz stundu pirms aizmigšanas! Vislabākajā gadījumā ievies noteikumu, ka guļamistabā nedrīkst atrasties ne telefons, ne dators. Zilā gaisma tieši pirms iemigšanas nav veselīga, turklāt prāts visu laiku ir nodarbināts, tādēļ tas nespēj atslābt pat naktī. Telefona vai mīļākā seriāla vietā izmēģini palasīt grāmatu vai vienkārši vērot skatu pa logu.

Tavs uzturs ir visa atslēga. Veselīgi produkti, vitamīni un nepieciešamās uzturvielas palīdz uzlabot kopējo labsajūtu, enerģijas daudzumu un arī miega kvalitāti.

Lai pilnībā atrisinātu radušos problēmu ir jāmeklē cēlonis. Iespējams, ka bezmiegs rodas no pārlieku lielā stresa darba vidē vai mājās. Organismam ir nepieciešama atpūta un trauksme, panikas lēkmes kā arī bezmiegs ir vieni no aktuālākajiem signāliem, kas informē, ka slodze ir pārlieku liela. Vērsies pie speciālista, lai risinātu problēmu jau tās saknē un uzlabotu gan savu miega, gan dzīves kvalitāti.

Atceries – jo ātrāk ķersies pie problēmu risināšanas, jo vieglāk būs to atrisināt. Gadiem ilgs bezmiegs, stress un īgnums var radīt nopietnas veselības problēmas, kas pēc tam izmaksās daudz dārgāk.