Trīs iemesli, kāpēc nekrāt vecas elektroiekārtas

Nav noslēpums, ka mūsdienās strauji attīstās digitalizācija. Ja senāk dažāda veida elektronika un sadzīves tehnika kalpoja daudzus jo daudzus gadus, tad mūsdienās to nolietojums vai vēlme pēc kāda jaunāka modeļa vērojami jau pēc nepilniem diviem gadiem. Pētījumi liecina, ka Latvijas tirgū novietoto elektroiekārtu apjoms gada laikā ir pieaudzis par piektdaļu, bet saskaņā ar Latvijas Zaļā punkta un SKDS pētījumu tikai 16% iedzīvotāju norādījuši, ka nolietoto elektroniku šķiro un nodod pārstrādei. Bet kāds gan ir pārējo iekārtu liktenis, un vai pats tehnikas lietotājs to var ietekmēt?

Kamēr mūsdienās daļa cilvēku savu veco, bet vēl lietojamo elektroniku izvēlas atdāvināt tālāk, ļoti daudzi šos bīstamos atkritumus tomēr "nobēdzina" istabas tālākajā stūrī, dziļākajā atvilktnē vai novieto piemājas šķūnītī. Sliktākajā scenārijā tie galu galā nonāk dabā, kur ilgstoši un neatgriezeniski bojā apkārtējo vidi, zaudējot savas iespējas nonākt atkārtotā apritē. Daudzi pat nenojauš, ka lielākā daļa jeb līdz pat 90% ledusskapju, telefonu, televizoru un citu elektroiekārtu komponenšu ir atkārtoti izmantojamas un derīgas pārstrādei. Tādējādi tiek būtiski ierobežota videi un cilvēkam kaitīgo vielu nonākšana dabā, par ko aktīvi rūpi šobrīd uzņemas arī vides apsaimniekošanas uzņēmumi, nodrošinot plašas iespējas elektroniku šķirot bez maksas. Kāds no tā visa labums cilvēkiem? Kā no tā mainās un uzlabojas dzīves kvalitāte?

1. Tu atbrīvosies no liekā savās mājās vai šķūnītī

Tuvojoties pavasarim, ne viens vien Latvijas iedzīvotājs aizdomājas par lielo pavasara tīrīšanu. Šis jau vēsturiski zināms kā labākais laiks, lai savu mājokli atbrīvotu no liekā. Diemžēl dažubrīd viss apstājas jau startā, vaicājot sev "kur gan likt pirms gada salūzušo veļas mašīnu?". Par to mūsdienās vairs nav jāsatraucas un nav nepieciešamas īpašas talku dienas, jo lielā daļā pašvaldību izveidoti šķirošanas laukumi arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi piedāvā nolietoto elektroiekārtu izvešanu. Piemēram, SIA "Eco Baltia vide" elektronikas izvešanu Rīgā un vairākās Pierīgas pašvaldībās nodrošina pilnīgi bez maksas, atbraucot pēc tās uz pirms tam pieteiktu savākšanas adresi. Turklāt elektronikas tālākais ceļš ar to nebeidzas, jo tā tiek nogādāta uz pārstrādi, sniedzot iespēju tai atgriezties tirgū jau jaunā veidolā.

2. Tu sniegsi elektroiekārtai otro iespēju

Lai arī kā šķistu, ka tavs ledusskapis vai televizors vizuāli un tehnoloģiski jau ir novecojis, tas nebūt nenozīmē, ka tā dzīve ir beigusies. Nonākot pārstrādes rūpnīcā, visas elektroiekārtas tiek sadalītas pa sastāvdaļām – tikai pēc tam tās meklē savus jaunos siluetus. Piemēram, metālus pārkausē, stiklu sasmalcina, bet plastmasu pārstrādā granulās. Savukārt visas bīstamās sastāvdaļas kā piemēram, ledusskapja kompresorus, kuros šajā gadījumā atrodas īpaši kaitīgi šķidrumi, iepriekš ar īpašu atbildību iztukšo, lai neviena no bīstamajām sastāvdaļām nenonāktu mūsu pašu apkārtējā vidē. Un kas notiek pēc tam? Iespējams, tu pat neesi aizdomājies, ka kāds no taviem šobrīd ikdienā bieži lietotajiem priekšmetiem kādreiz bijis ledusskapja metāla korpuss vai kāda cita tā detaļa.

3. Tu rūpēsies par zaļāku vidi sev apkārt

Ik gadu tūkstošiem tonnu Latvijas iedzīvotāju radītu atkritumu nonāk poligonos. Taču vēl lielāka problēma ir nelegālās izgāztuves dabā, par kurām parūpējas mūsu līdzcilvēki. Ejot mežā sēņot, ogot vai vienkārši pastaigāties, jānotiek lielam brīnumam, lai pa ceļam neatrastu arī virkni dažādu atkritumu, tostarp, riepas, mēbeles, būvgružus un elektroiekārtas. Protams, tas var sabojāt garastāvokli vai arī tieši otrādi – motivēt šos atkritumus pašam savākt un iznest no meža. Jo agri vai vēlu laikapstākļu un dabiskās vides ietekmē ikviens materiāls sāk izdalīt dzīvajām būtnēm un dabai kaitīgas vielas, jo īpaši elektroierīces, kuru sastāvā tās ir īpaši bīstamas. Tās laika gaitā nonāk gaisā, ko elpojam, nokļūst ūdenī, ko dzeram, un kurā mazgājamies. Kā to novērst? Ar atbildīgu rīcību pret lietām, no kurām vēlamies atbrīvoties. Nogādājot nevajadzīgo vai nolietoto elektroniku šķiroto atkritumu laukumos vai izmantojot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pakalpojumu, tu parūpēsies par to, lai arī turpmāk zāle augtu vēl zaļāka un brīvdienu izklaides svaigā gaisā nekļūtu par kaitējumu veselībai. Tostarp neaizmirsti nodot veco tehniku pilnā komplektācijā – ar visām tās sastāvdaļām –, lai neviena detaļa nenonāktu tam neparedzētās vietās.