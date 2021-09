'Vmware' piedāvā saviem dalībniekiem ekskluzīvu saturu pirmajā 'Multi-Cloud' pasākumā

"Vmware" – viens no lielākajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē – apvieno kopienu, aicinot savus partnerus uz gada lielāko virtuālo pasākumu un pirmo "multi-cloud" pasākumu 6.–7. oktobrī – "VMworld" 2021. gada vispasaules forumu – "Tiešsaistē visā pasaulē" (VMworld 2021 Global Forum: Online Around the Globe)

Pasākums ilgs 48 stundas, tajā būs apmēram 1100 prezentācijas, praktiskas laboratorijas, diskusijas, virtuālas izstādes, tikšanās ar augstākā līmeņa IT speciālistiem un attīstītājiem, visietekmīgākajām personām tehnoloģiju pasaulē un viedokļu līderiem. Īpašs prieks būs leģendārās filmas "Atpakaļ nākotnē" faniem. Šajā forumā uzstāsies arī Maikls Dž. Fokss [Michael J. Fox] – filmas galvenās lomas atveidotājs, kurš ir saņēmis vairākas ievērojamas godalgas par filmām, kā arī ir grāmatu autors un patentu īpašnieks.

Šī foruma organizētāji sola aizvest dalībniekus "nākotnē" un sniegt ieskatu tajā, kā izskatīsies nākotnes tehnoloģiju pasaule – vairāk iespēju un mazāk sarežģīta, vairāk automatizēta un mazāk pārtēriņu, vairāk izvēļu un nekādu kompromisu. Šī foruma galvenās tēmas: lietotņu modernizēšana, "Multi-cloud" AWS, iekšējā drošība, attālināta darba vieta u.c. Tiks aplūkotas ne tikai tehnoloģiju tēmas. Noderīga informācija visu nozaru un līmeņu profesionāļiem: IT inženieriem, tehniķiem, tirdzniecības speciālistiem, vadītājiem utt. Piemēram, pasaules klases mārketinga speciālistiem par to, kā padarīt jūsu uzņēmumu veiksmīgu.

Forums ir bez maksas. Plašāka informācija par pasākumu šeit.

