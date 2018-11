Zviedrijas uzņēmums "Bergvik Skog" otrdien par 324 miljoniem eiro pārdevis savus meža īpašumus un nodod uzņēmumu darbību kopā ar visiem darbiniekiem Latvijā uzņēmumam "Södra", portālu "Delfi" informēja uzņēmuma izpilddirektore Elizabete Salandere Bjorklunda.

Pārdoti 111 100 hektāri zemes, no kuriem 80 300 hektārus veido produktīva meža zeme. Darījuma summa sasniedza 324 miljonus eiro, informē "Bergvik Skog". "Interese par šo darījumu bija liela. Procesā piedalījās daudzi nopietni un vērā ņemami dalībnieki," norāda Salandere Bjorklunda.

"Gribu izteikt lielu paldies personālam un darbiniekiem par to fantastisko darbu, ko viņi ir ieguldījuši uzņēmumā laikā, kad īpašnieks bija Zviedrijas uzņēmums "Bergvik Skog". Viņu kompetence un mērķtiecība bija noteicošais faktors, lai izveidotu šos lieliskos uzņēmumus, kurus mēs tagad pārdodam "Södra", un esmu priecīga, ka "Södra" ir nodoms turpināt šādu pašu ambiciozo mežsaimniecības virzienu," atzīst Salandere Bjorklunda.

Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss šo darījumu vērtē kā lielāko Latvijas vēsturē.

Ja nav viltus ziņa, tad šajās stundās ir noticis lielākais darījums ar meža zemēm Latvijā. Šobrīd man nezināms pircējs no Bergvik Skog par 324 miljoniem Eiro iegādājies ~111 tūkst. ha zemes, no kurām ~80 tūkst. ha ir meža zemes.— Kristaps Klauss (@Kristaps_Klauss) November 13, 2018



Jau ziņots, ka šo mežu īpašumu vēlējās iegādāties valsts uzņēmums "Latvijas Valsts meži" (LVM). Septembra sākumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) atzina, ka uzskatot šo darījumu par valsts drošības jautājumu.

Taujāts par to, vai LVM par šo īpašumu varēs solīt, cik grib, Dūklavs atbildēja, ka to nezinot, taču jautājumu virzīs izskatīšanai valdībā, jo, ja "40 tūkstoši nav valsts drošības jautājums'', tad ''110 tūkstoši, it sevišķi gar austrumu robežu" gan esot.