Dzīvokļu cena mikrorajonos turpina pazemināties; no piedāvājuma pazuduši lētie varianti

2023. gada februārī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu vidējā cena pazeminājās par 0,3%, bet pirmajos divos tās saruka par 0,5%, rēķina nekustamā īpašuma kompānija "Arco Real Estate" Vidējā cena ir noslīdējusi līdz 911 eiro/m².

Kā atzīmē kompānija, šādu dzīvokļu cenas pazeminājās jau astoto mēnesi pēc kārtas. Tomēr varēja novērot, ka daudzos Rīgas mikrorajonos februārī piedāvājumā vairs nebija lēto dzīvokļu.

Piedāvājumā esošu dzīvokļu skaits lielākajos mikrorajonos gada pirmajos divos mēnešos bija ievērojami augstāks nekā pērn šajā laika periodā. Tomēr pēc straujā kāpuma janvārī, februārī piedāvājums nedaudz saruka. Tomēr tas saglabājās virs 1500 atzīmes. Lielākajos mikrorajonos piedāvājuma līmenis bija krietni augstāks nekā pirms gada (+46 %).

Atgriežoties pie cenām, vienīgā apkaime, kurā šogad nav novērota lejupslīde, ir Ķengarags. Tiesa, pērn nogalē tieši tur bija pamanīta lielākā cenu lejupslīde. Lielākais cenu samazinājums kopš gada sākuma novērots Purvciemā (-2%). Citviet cenas pazeminājās 0,1–1% robežās.

Cenas bija vidēji par 44% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro/m².

Salīdzinoši vairāk cenas samazinājās vienistabas dzīvokļiem (par 0,6%), bet, piemēram, divistabu dzīvokļu vidējā cena saglabājās stabila.

Februārī dārgākie dzīvokļi arvien ir 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 55 līdz 60 tūkst. eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētākās bija t.s. lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 33 līdz 45 tūkst. eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 30 līdz 45 tūkst. eiro atkarībā no mikrorajona.