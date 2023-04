Akciju cenas pārsvarā krītas bažās par recesiju

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pārsvarā kritās, investoriem bažījoties par recesiju ASV ekonomikā, savukārt zelta cenas bija tuvu visu laiku augstākajam līmenim.

Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" nedaudz pieauga, bet indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" saruka, jauniem ASV ekonomikas datiem pastiprinot bažas par recesiju.

Eiropā Londonas biržas indekss pieauga, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi samazinājās saīsinātā pirmssvētku nedēļā. Āzijas biržu indeksi saruka.

"Tirgi dreifē, kamēr investoru domas sāk pievērsties situācijas nopietnībai, jo palielinās recesijas iespējamība ASV ekonomikā šogad," sacīja tirdzniecības firmas "Interactive Investor" tirgu vadītājs Ričards Hanters.

Investori uzskata recesiju par ticamāku pēc vairāku ASV ekonomikas datu publicēšanas, tostarp par to, ka ASV privātajā sektorā martā radīti 145 000 jaunu darbavietu, tādējādi reģistrēts mazāks kāpums par prognozēto, un par ASV pakalpojumu sektora aktivitātes samazināšanos.

Cena zeltam, kas tiek uzskatīts par drošu ieguldījumu ekonomikas krīžu laikā, saglabājās virs 2000 ASV dolāriem par unci, daudz neatpaliekot no 2020.gada augustā sasniegtā rekordlīmeņa – 2075,47 dolāriem par unci.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,2% līdz 33 482,72 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 4090,38 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,1% līdz 11 996,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,4% līdz 7662,94 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,5% līdz 15 520,17 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 7316,30 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,1% līdz 80,61 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,1% līdz 84,99 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 4,28% līdz 44,58 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0953 līdz 1,0905 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2501 līdz 1,2458 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 131,71 līdz 131,35 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,62 līdz 87,51 pensam par eiro.