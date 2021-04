'Apple' Čīlē piekritis samaksāt 3,4 miljonus dolāru par 'iPhone' darbības palēnināšanu

ASV informācijas tehnoloģiju gigants "Apple Inc." tiesas prāvā piekritis patērētājiem Čīlē samaksāt 3,4 miljonus dolāru (2,8 miljonus eiro) saistībā ar apsūdzībām, ka uzņēmums palēninājis vecāku viedtelefonu "iPhone" darbību.

Aptuveni 150 000 "iPhone 6", "6 Plus", "6s Plus", "7", "7 Plus" un SE" lietotāju iesūdzēja tiesā "Apple", apgalvojot, ka pēc "iOS" programmatūras atjauninājumiem pirms 2017. gada 21. decembra palēninājās viņu viedtelefonu darbība.

Uzņēmums 2017. gada decembrī atzina, ka "iOS" programmatūra tikusi pielāgota, lai palēninātu vecāku "iPhone" darbību, jo pasliktinās to akumulatoru veiktspēja.

Katram klientam Čīlē būs iespēja saņemt kompensāciju maksimums 50 dolāru apmērā.

Kā ziņots, "Apple" līdzīgās lietās vienojies arī ar regulatoriem ASV un Francijā.