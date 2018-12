Aptauja: noskaidroti lielākie saldummīļi Baltijā

Latvijā viens iedzīvotājs gada laikā apēd 3,9 kg šokolādes, kas ir nedaudz mazāk nekā Igaunijā, liecina jaunākā nozares apskata "Maxima mazumtirdzniecības kompass" aprēķini. Savukārt pētījuma ietvaros veiktajā iedzīvotāju aptaujā noskaidrots, ka 67% Latvijas iedzīvotāju saldumus ēd vairākas reizes nedēļā vai pat katru dienu.

Visbiežāk iedzīvotāji ēd saldumus, jo "kārojas" kaut kas gards, tā norādījuši 77% respondentu. Savukārt 40% norādījuši, ka ēd saldumus, lai palutinātu sevi, 19% iedzīvotāju to dara, lai uzlabotu garastāvokli un 18% respondentu norādījuši, ka, ēdot saldumus, vairo enerģiju. Aptaujas laikā novērota interesanta sakritība – to, kas jūtas laimīgi un ēd saldumus vairākas reizes nedēļa, ir par 19% vairāk nekā to iedzīvotāju, kas jūtas nelaimīgi.

"Saldumu ražošanas nozare ir viena no lielākajām pārtikas rūpniecības grupām ar plašu vietējo produktu klāstu. Tās attīstības tendences un nākotnes perspektīvas ir svarīgas kopējā mazumtirdzniecības situācijas ainā, tāpēc šajā mazumtirdzniecības apskatā pētījām iedzīvotāju paradumus un kopējo noskaņu saldumu izvēlē. Apskatot kopējo saldumu patēriņu pēc "Maxima Latvija" un "Maxima Grupė" datiem, novērojām, ka Baltijas valstīs vislielākie saldumu mīļi dzīvo Igaunijā, latvieši atpaliek tikai nedaudz. Pētījuma dati parāda, ka latviešiem visvairāk pie sirds iet karameles un konfektes, savukārt igauņi biežāk nekā latvieši vai lietuvieši izvēlas nopirkt šokolādes tāfelītes," stāsta "Maxima Latvija" Biznesa analītikas departamenta direktore Zane Kaktiņa.

"Latvijas iedzīvotājiem patīk un garšo saldumi, ik gadu vidējais Latvijas iedzīvotājs apēd vairāk nekā 2 kg dažādu konfekšu, gandrīz 1 kg šokolādes tāfelīšu un nedaudz vairāk nekā puskilogramu šokolādes konfekšu kastēs. Latvijā īpaši iecienīta ir tumšā šokolāde, kas tiek novērtēta ne tikai garšas, bet arī tās unikālo īpašību dēļ. Pieprasījums aug arī pēc augstas kvalitātes un ekskluzīviem produktiem, kas gatavoti ar rokām. Cilvēki arvien vairāk domā par veselīgāku dzīvesveidu, turklāt gan pasaulē, gan Latvijā sabiedrībai arvien vairāk rūp ilgtspējas jautājumi. Patērētāji jūtas sociāli atbildīgi pret vidi – izejvielu ieguves avotiem, kā arī darbaspēku un veidu, kādā izejvielas iegūtas un apstrādātas, un arī to, kādos materiālos iesaiņotas," stāsta "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Pētījums tika veikts sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru "SKDS" 2018. gada oktobrī – tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.