ASV piespriež 'Boeing' 200 miljonu dolāru naudassodu saistībā ar maldināšanu par '737 MAX' drošumu

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ceturtdien paziņoja, ka piespriedusi aviobūves milzim "The Boeing Company" 200 miljonu ASV dolāru naudassodu par to, ka uzņēmums maldinājis investorus par lidmašīnu "737 MAX" drošumu pēc divām to katastrofām ar cilvēku upuriem.

"Boeing" piekrita šim naudassodam, lai izbeigtu apsūdzības, ka tas "nolaidīgi pārkāpis krāpniecības novēršanas noteikumus" ASV vērtspapīru likumos, paziņoja SEC. Komisija atzina, ka uzņēmums un tā vadītājs "stādījis peļņu augstāk par cilvēkiem".

"Boeing" bijušais vadītājs Deniss Mjulenbergs arī piekrita samaksāt vienu miljonu dolāru, lai izbeigtu tādas pašas apsūdzības civillietā.

SEC piespiestais sods ir jaunākais trieciens "Boeing" saistībā ar šī modeļa lidmašīnām pēc aviosabiedrības "Lion Air" lidmašīnas katastrofas Indonēzijā 2018.gada oktobrī un aviokompānijas "Ethiopian Airlines" lidmašīnas katastrofas Etiopijā 2019.gada martā. Abās katastrofās kopā gāja bojā ap 350 cilvēku.

Vienu mēnesi pēc pirmās katastrofas Mjulenberga akceptēts "Boeing" paziņojums presei "selektīvi uzsvēra zināmus faktus", netieši norādot, ka pilota kļūda un slikta lidmašīnas uzturēšana veicinājušas šo katastrofu, bet noklusējot, ka "Boeing" zināja par svarīgas lidojuma vadības sistēmas drošuma problēmām, kuru dēļ tā tika pārprojektēta.

"Krīžu un traģēdiju laikos ir sevišķi svarīgi, lai publiskas kapitālsabiedrības un [to] administratori sniegtu tirgiem pilnīgu, godīgu un patiesu informāciju," paziņojumā presei sacīja SEC vadītājs Gerijs Genslers.

""The Boeing Company" un tās bijušais vadītājs Deniss Mjulenbergs neizpildīja šo pamatpienākumu. Tie maldināja investorus, apliecinot "737 MAX" drošumu, lai gan zināja par nopietnām drošuma problēmām."