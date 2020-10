Austrālijā plāno būvēt pasaulē lielāko saules paneļu parku

Austrālijas tuksnešainajā Autbekas teritorijā plānots izvietot pasaules lielāko saules paneļu parku, raksta "The Guardian".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopējais investīciju apjoms sasniegs 20 miljardus ASV dolāru, un projekta īstenotājs "Sun Cable" jau saņēmis atbalstu no valdības un vairākiem miljardieriem - investoriem.

Kopējā parka platība sasniedz 120 kvadrātkilometrus, un tā veidotājs sola, ka pēc tam, kad tas tiks uzbūvēts, parku varēs redzēt no kosmosa. Parka būvniecību plānots uzsākt 2023. gadā, un, saskaņā ar "The Guardian" rakstīto, sākotnēji enerģija tiks izmantota Ziemeļaustrālijas apgādāšanai, taču līdz 2027. gadam plānots to sākt eksportēt uz citām valstīm, tostarp, Singapūru.

Saskaņā ar "Sun Cable" vadītāja Deivida Grifina teikto, nākotnē plānots būvēt divus milzīgus augstsprieguma kabeļus zem jūras, un aptuveni divas trešdaļas saražotās enerģijas šādi nogādāt līdz Singapūrai. Ar šo enerģijas apjomu pietiks, lai nosegtu aptuveni piektdaļu Singapūras elektrības patēriņu.

Ja šis projekts tiks īstenots atbilstoši pašreizējam plānam, parks būs aptuveni trīs reižu lielāks kā pašreizējais pasaulē lielākais saules paneļu parks Ķīnā.