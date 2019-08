Beidzoties nemierīgai nedēļai, pasaules akciju cenas pieaug

Pasaules akciju tirgos piektdien bija kāpums, investoriem nedēļas pēdējā tirdzniecības sesijā noliekot malā bažas par ekonomikas izaugsmi un tirdzniecības konfliktiem.

"Mēs noslēdzam nemierīgu nedēļu uz pozitīvākas nots, kamēr nokausētie tirdzniecības dalībnieki visā pasaulē dodas pavadīt nedēļas nogali labākā noskaņojumā," sacīja tirdzniecības grupas "Oanda" vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

Akciju cenas bija pieredzējušas nestabilu nedēļu, kurā cerības uz ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām nāca un gāja, bet ekonomikas dati un obligāciju ienesīgums norādīja uz iespējamu pasaules mēroga recesiju.

Volstrītas indeksi piektdien pieauga, investoriem rodot atvieglojumu cerībā uz progresu ASV-Ķīnas tirdzniecības kara risināšanā, un to veicināja arī labvēlīgi ASV mājokļu tirgus dati.

"Pēdējās pāris dienas [akciju] pārdevēji ir bijuši nokausēti. Nestabilitāte turpinās. Bet es neuzskatu to par sākumu tendencei," sacīja "Tower Bridge Advisors" analītiķe Marisa Oga.

Investorus arī iepriecināja vācu žurnāla "Der Spiegel" ziņa, ka Vācijas valdība ir gatava palielināt valsts tēriņus, lai atvairītu jebkādu recesiju, un daudzi ekonomisti jau bija aicinājuši to darīt.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru pieauga, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,40 ASV dolāriem līdz 54,87 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,42 dolāriem līdz 58,65 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 1,2% līdz 25 886,01 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,44% līdz 2888,68 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,67% līdz 7895,99 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,7% līdz 7117,15 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,3% līdz 11 562,74 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,2% līdz 5300,79 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1107 līdz 1,1089 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2084 līdz 1,2149 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 106,10 līdz 106,36 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 91,84 līdz 91,25 pensiem par eiro.