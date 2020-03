'Covid-19' izraisītā pieprasījuma krituma dēļ 'SAS' pārtrauks lidojumus uz Honkongu

"Covid-19" uzliesmojuma un globālo pasākumu rezultātā, kas veikti, lai mazinātu vīrusa izplatību, ir ietekmēts pieprasījums pēc starptautiskiem gaisa pārvadājumiem. Līdz ar to "SAS" papildu jau apturētajiem lidojumiem uz un no kontinentālās Ķīnas no 5. marta pārtrauks lidojumus arī uz Honkongu, informē uzņēmums.

Ņemot vērā mazāku pieprasījumu, nākamo pāris mēnešu laikā "SAS" centīsies samazināt daļu no aviosabiedrības pārvadājumu tīkla jaudas. Papildu jau apturētajiem lidojumiem uz un no kontinentālās Ķīnas "SAS" no 5. marta pārtrauks lidojumus uz Honkongu.

Lai mazinātu kritušā pieprasījuma ietekmi, "SAS" īsteno vairākus izmaksu samazināšanas pasākumus. Īstermiņā samazinātā jauda mazinās ar lidojumiem saistītās izmaksas, piemēram, par aviodegvielu, lidostu un citas nodevas. "SAS" īsteno arī citus pasākumus, piemēram, administratīvo un personāla izmaksu samazināšanu, īres iesaldēšanu un nekritiski svarīgo projektu, mārketinga un reklāmas kampaņu atlikšanu. Pasākumi, kas saistīti ar personāla izdevumiem, var ietvert pagaidu atlaišanu, brīvprātīgus atvaļinājumus, priekšlaicīgu pensionēšanos vai citas iniciatīvas.

Ņemot vērā neskaidrību, kas saistīta ar vīrusa uzliesmojumu un tā ietekmi uz kopējo gaisa pārvadājumu pieprasījumu, "SAS" arī atsauc savas 2020. finanšu gada pamatnostādnes, kas prezentētas 2019. gada 5. decembrī. Šajā posmā vēl ir pāragri novērtēt pilnīgu ietekmi uz "SAS" darbību un finanšu, tāpēc nav iespējams sniegt precīzākas norādes, norāda aviokompānija.