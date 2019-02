'Delfi' intervija ar kosmonautu: Eiropa plāno bāzi uz Mēness

Kristers Fuglesangs ir pirmais un vienīgais zviedru kosmonauts, viņš ir pavadījis kosmosā 26 dienas 17 stundas un 37 minūtes, liecina informācija "spacefacts.de", izgājis arī atklātā kosmosā. Strādājis Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Ženēvā pie Lielā hadronu paātrinātāja projekta. 1992. gadā Fuglesangu kā piemērotu kandidātu izvēlējās Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA), un kopš tā brīža pagāja 14 gadi, līdz zviedru kosmonauts devās savā pirmajā kosmosa lidojumā. Viņš ir trenējies un guvis vajadzīgo pieredzi gan Krievijā, gan ASV. Intervijā portālam "Delfi", kas notika jaunuzņēmumu pasākuma "Startup Day" Tartu laikā, Fuglesangs stāsta par savu pieredzi kosmosa lidojumos, kā arī ļauj noprast, cik liela iespējamība ir kādreiz redzēt kosmonautu no Latvijas.

Šobrīd Fuglesangs ir profesors Karaliskajā Tehnoloģiju institūtā (KTH) Stokholmā, kā arī ir KTH Kosmosa centra direktors. Kopumā viņš ir veicis divus lidojumus kosmosā uz Starptautisko kosmosa staciju 2006. un 2009. gadā un to laikā piecas reizes ir devies atklātā kosmosā.

Izrādās, ir vajadzīgas tikai 8,5 minūtes, lai nokļūtu orbītā. Savas uzstāšanās laikā minējāt, ka bijāt ļoti priecīgs beidzot doties kosmosā. Kādas bija sajūtas, pirmoreiz izjūtot bezsvara stāvokli kosmosā?

Jā, lidojums tiešām ir ļoti ātrs. Mēs, visa komanda, bijām vienkārši sajūsmā, gavilējām, it īpaši es, pirmoreiz esot tur augšā.

Cik ilgs laiks pagāja, līdz varējāt doties kosmosā?

Kopumā tie bija vairāk nekā 14 gadi, pāris gadu pagāja vien no pieteikšanās līdz apstiprināšanas brīdim. Vēlāk sekoja treniņi. Visu šo laiku paturēju prātā savu mērķi – lidot kosmosā.

Kosmonautiem tiek veiktas dažādas pārbaudes. Kuras prasības ir vissarežģītāk izpildāmas?

Ir ļoti daudz medicīnisko pārbaužu, cilvēki tiek atskaitīti dažādu medicīnisku iemeslu dēļ, kas parastam cilvēkam, dzīvojot uz Zemes, nesagādā nekādas problēmas. Labs piemērs ir redze. Kosmosa aģentūras vēlas, lai būtu pēc iespējas mazāk risku.

Protams, tiek novērtētas garīgās problēmas, izturība, tomēr vissvarīgākā ir psiholoģiskā stabilitāte. Ir jāspēj pierādīt, ka vari iemācīties un saprast jaunas lietas, iegūt jaunas prasmes. Kosmosa lidojumiem netiek izvēlēti jauni cilvēki, ir ļoti maz cilvēku, kas tiek izvēlēti lidojumiem vecumā līdz 30 gadiem. Tradicionāli kosmonautu kandidāti ir 27 līdz 47 gadus veci, mani pašu apstiprināja 35 gadu vecumā, un es biju vecākais no sešiem tobrīd izvēlētajiem kandidātiem.

To pamatā nosaka fizioloģiskie vai psiholoģiskie faktori?

Noteikti psiholoģiskie. Jā, protams, ja jums ir liekais svars, tad tāpat nekas nesanāks. (smejas) Ja medicīniski un fizioloģiski viss ir kārtībā, turklāt nebūt nav jābūt atlētam, galvenā loma ir psiholoģiskajiem faktoriem. Svarīga ir arī iegūtā izglītība, dzīves pieredze. Tāpat ir nepieciešama veiksme.

Nav noslēpums, ka Eiropā sava loma ir arī politiskajiem faktoriem, oficiāli tā it kā nenotiek, bet realitātē lielākoties tiek izvēlēti kosmonauti no Vācijas, Francijas u. tml. – lielajām valstīm, kas iegulda lielāku naudu kosmosa projektos. Mazās valstis paliek novārtā, pagāja ļoti ilgs laiks, līdz Zviedrija pamatīgāk pievērsās kosmosa programmām. Tieši tad, kad tiku izvēlēts, Zviedrija ieguldīja vairāk naudas kosmosa programmās.

Viena lieta ir lidot kosmosā, izjust bezsvara stāvokli. Kāda ir sajūta, izejot atklātā kosmosā?

Tā ir nākamā lielā lieta, biju daudz, daudz vairāk uztraucies. Nevis tāpēc, ka būtu bail no nāves, bet gan tāpēc, ka tagad man pašam vajadzēja izdarīt konkrētas darbības, darbus. Tas ir līdzīgi lampu drudzim. Biju ļoti daudz trenējies, un tagad notika pirmizrāde, jo tas ir ļoti redzams darbs, kam visi seko līdzi.

Vai kādā brīdī esat izjutis bailes?

Īstenībā ne, nekad neesmu bažījies par savu dzīvību. Protams, ir bijušas dalītas izjūtas, ir bijuši uztraukumi, kas un kā notiks, bet lielākoties tas ir bijis pozitīvs satraukums.

Kāda ir atšķirība starp pirmo un otro kosmosā došanās reizi?

Pirmā reize vienmēr ir ļoti īpaša. Otrajā reizē viss ir daudz pazīstamāks, zini, kas tevi sagaida, tāpēc vari pievērst uzmanību citām lietām, paplašināt pieredzi.

Otrajā lidojuma reizē jau iepriekš zinājāt, ka tas būs jūsu pēdējais lidojums kosmosā. Cik ilga ir kosmonauta karjera, cik tā ir atkarīga no valsts, kuru kosmonauts pārstāv?

Protams, tas ļoti atkarīgs no tā, vai kosmonauts ir no Eiropas, ASV vai Krievijas. Tomēr lielā mērā tas ir atkarīgs arī no paša kosmonauta vēlmēm. Protams, kādā brīdī ir skaidrs, ka karjera ir beigusies. Piemēram, Starptautiskajā kosmosa stacijā uzturas vidēji 3–6 cilvēki, misijas ilgums ir ap sešiem mēnešiem. Lielāko daļu komandas veido Krievijas un ASV kosmonauti, līdz ar to ir mazāk iespēju nokļūt kosmosā. Eiropietim no mazas valsts divreiz pabūt kosmosā ir maksimums, uz ko var cerēt.

Ko tradicionāli kosmonauti dara, kad karjera beigusies, kam pievēršas?

Situācijas ir ļoti dažādas, jo viņu pieredze un izglītība atšķiras. Kosmonauti ir zinātnieki, astronauti, inženieri, piloti, ārsti utt. Daži atgriežas iepriekšējā profesijā, citi iegūst vadošu amatu kosmosa aģentūrā, privātā kosmosa kompānijā vai sāk pasniegt universitātē. Nav vienas formulas, bijušie kosmonauti ir kļuvuši arī par politiķiem.

Fuglesangs strādā ārpus Starptautiskās kosmosa stacijas savas 2009. gada misijas laikā. Tā bija viņa pēdējā iziešana atklātā kosmosā. Foto: Reuters/Scanpix/LETA.

Kādā valodā runājat kosmosa stacijā?

Kosmosa stacijā runā divās valodās – angļu un krievu, bet oficiālā valoda ir angļu. Kosmosa stacijas krievu daļu kontrolē Krievijas kosmosa aģentūra, un tajā attiecīgi runā krievu valodā. Tāpat arī kosmosa kuģi "Sojuz" lido turp un atpakaļ no kosmosa stacijas, līdz ar to visiem ir jāspēj runāt šai valodā, vismaz kaut kādā mērā.

Es pats runāju angļu valodā ar amerikāņiem un citiem komandas biedriem, bet ar krieviem – krieviski. Jā, arī amerikāņi kosmosa stacijā runā krievu valodā, viņiem tā ir jāprot. Tomēr, ja viņi piedalās tikai "Shuttle" programmās, var arī neprast krievu valodu.

Vai kosmonautiem tiek uzticēti noslēpumi, kurus tie nedrīkst izpaust visu atlikušo mūžu?

Nē. EKA ir pilnīgi atklāta iestāde, arī Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA), kaut sākotnēji lidojumos tika ņemtas līdzi militārās kravas. Nebija ļauts runāt, kas tās ir par kravām, kādiem mērķiem tiek izmantotas.

Bieži dzirdam par NASA, Krievijas kosmonautiem. Vai Eiropa ir gana aktīva kosmosa programmās?

Mans viedoklis, protams, nē. Eiropas politiķi nav izrādījuši gribu ieguldīt vairāk naudas kosmosa izpētē. Vidēji viens eiropietis gadā dodas uz kosmosa staciju, paliek tur pusgadu, līdz ar to pusi gada kosmosa stacijā ir vismaz viens eiropietis. Tomēr, ja vien jūs neesat no valsts, kuras kosmonauts dodas lidojumā, vai arī speciāli neinteresējaties, par to ir samērā maz zināms.

Protams, Eiropai vajadzētu vairāk darīt. EKA strādā pie projekta par lidojumiem un bāzi uz Mēness 20. gadu vidū. Gribētos redzēt lielāku interesi par to no politiķu puses.

Kādus jūs redzat Eiropas mērķus kosmosa izpētē salīdzinājumā ar ASV, Krievijas, Ķīnas mērķiem?

Lielākā daļa kosmosa aģentūru savu budžetu izlieto aktivitātēm, kuras neparedz cilvēku iesaisti kosmosā, piemēram, komunikācijai, novērošanai, navigācijas satelītiem un iekārtām. Tajās, kur ir cilvēku iesaiste, Eiropā vēlamies būt vieni no līderiem kosmosa izpētē, piemēram, piedaloties misijās uz Mēnesi. Ir jānodrošina, lai Eiropas kompānijas varētu piedalīties, izstrādāt jaunas tehnoloģijas un palīdzēt EKA kosmosa izpētē, vēlāk šīs tehnoloģijas varētu izmantot citos projektos. EKA mērķis ir nodrošināt, lai mūsu reģionā ir spēcīgi attīstīta kosmosa nozare un vienlaikus tā nebūtu atkarīga tikai no valdību naudas. Šobrīd cilvēku lidojumi kosmosā iegūst arvien vairāk komerciālo komponenšu.

Arvien vairāk tiek runāts par kosmosa tūrismu, tā jau ir realitāte, tiek prātots par viesnīcām kosmosā. Privātais sektors lēnām nostiprinās šajā nozarē.

Tas ir ļoti nepieciešami. Ja cilvēki kosmosā dosies, izmantojot tikai valdību naudu, mēs nekad nespēsim attīstīt ilgtspējīgas programmas. Protams, tas ir augsta riska bizness tādā nozīmē, ka nav garantēta atdeve no ieguldījumiem, ne pašu cilvēku apdraudējuma ziņā. Tomēr, situācijai stabilizējoties, nozarē var ienākt privātās kompānijas. Pirmā peļņas iespēja bija sūtīt cilvēkus kosmosā kā tūristus, vēlāk – veikt izpēti, lai pēc tam ražotu produktus. Ja pētniecība notiek, piemēram, caur NASA vai EKA, rezultāti tiek publiskoti, bet privātām kompānijām ir svarīgi komercnoslēpumi. Domāju, ka šī būs nozīmīga tendence. Vienmēr jau gribas, lai viss būtu noticis vakar, tomēr šie procesi ir lēni un ir jābūt pacietīgiem.

Fuglesangs "Startup Day" pasākumā stāsta par savu kosmonauta pieredzi. Foto: "Startup Day".

Liela daļa privāto kosmosa projektu tiek atcelta vai atlikta. Kādi ir galvenie iemesli?

Tas ir tieši tāpat kā ar jaunuzņēmumiem, lielākā daļa neizdzīvo. Tas ir tikai bizness.

Un vēl pēdējais jautājums no mana kolēģa Jāņa Bagātā. Vai jūs ticat citplanētiešiem?

Redzējis neesmu, vismaz tādus, kā cilvēki tradicionāli iedomājas tos izskatāmies. Tomēr esmu pārliecināts, ka ārpus Zemes pastāv dzīvība, vienkāršas dzīvības formas – droši vien daudzās mūsu galaktikas vietās. Domāju, ka tāda civilizācija kā mūsējā kaut kur Visumā pastāv, daži cilvēki uzskata, ka Visums ir bezgalīgs, tad šādu civilizāciju ir vairāk. Tomēr neviena no tām neatrodas tik tuvu, lai mēs varētu nodibināt kontaktus.