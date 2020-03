Foto: Pašmāju uzņēmums izbūvē labdarības velotrasi Dienvidāfrikā

No "Pump For Peace" projekta Dienvidāfrikā atgriezusies pašmāju uzņēmuma "We Build Parks" komanda, kas divu nedēļu garumā veica velotrases izbūvi Lesoto sadarbībā ar vietējo organizāciju "Sepheo", informē uzņēmums.

Uz Lesoto galvaspilsētu Maseru devās desmit valstu pārstāvji, kas iesaistījās projekta realizēšanā. No Latvijas devās uzņēmuma "We Build Parks" vadītājs Jānis Jansons kopā ar pieciem komandas biedriem no Baltijas un Skandināvijas.

Šāda tipa projekts Lesoto tika realizēts otro gadu, kopā izbūvējot jau trīs velotrases šajā nelielajā valstī. Izbūves procesā ne reizi vien komandām nācies saskarties ar dažādiem sarežģījumiem, ierobežoto iespēju un apstākļu dēļ. "Tomēr atrodoties tur uz vietas, šīs problēmas šķiet mazas un viss ticis uztverts ar smaidu. Galu galā paveiktajam darbam ir neizmērojama vērtība. Pabeidzot projektu, redzētie simtiem bērnu smaidi un sajūsmas momenti ikvienam no mums spēcīgi palikuši atmiņā. Noteikti vēl atgriezīsimies," teic Jansons, kurš Latvijas vārdu ir nesis pasaulē ne reizi vien, piedaloties dažādos pasaules līmeņa projektos, ieskaitot Olimpiskās spēles.

Labdarības velotrašu izbūvi maznodrošinātās pilsētās katru gadu organizē Šveices velonozares uzņēmums "Velosolutions". "Pump For Peace" ir asociācija, kas izveidota pēc Šveices uzņēmuma "Velosolutions" iniciatīvas. Tās mērķis ir bērniem, kas atrodas mazāk attīstītās kopienās, dot iespēju aktīvi pavadīt laiku, padarīt riteņbraukšanu pieejamāku. Lielu ieguldījumu sniedz vietējā organizācija "Sepheo", kas rūpējas, lai trūcīgiem bērniem tiktu nodrošināta izglītība un sportiskas aktivitātes.