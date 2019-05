Intervija ar vēstnieku: Korejā ciena spēku; Krievijai te spēcīgi muskuļi

Palielinās arī interese par Latvijas – Korejas tūrisma attīstību?

Maijā un jūnijā paredzēti pirmie trīs tiešie čartera lidojumi starp Seulu un Rīgu, un mēs rīkojām lielu preses konferenci, izmantojot medijus kā kanālu, lai popularizētu Latviju kā tūrisma galamērķi. Jau ir iepriecinošas ziņas, ka biļetes uz šiem lidojumiem tiek labi pārdotas. Līdz ar to ir cerība, ka šī čarteru programma nākošajā gadā varētu paplašināties, varbūt pat varētu izveidoties kā regulāra satiksmes līnija.

Kas korejiešus varētu interesēt Latvijas tūrisma vidē?

Tās ir daudzas lietas, tomēr vissvarīgākais un visatraktīvākais ir – svaigs gaiss un tīra vide! Man vairāki korejieši ir teikuši, ja tur ir svaigs gaiss, mums neko vairāk nevajag! Korejā, it īpaši Seulā, vienmēr ir dūmaka, jo gaiss ir tik piesārņots, ka zilas debesis mēs gandrīz nekad neredzam. Gaiss ir ārkārtīgi slikts, ārkārtīgi slikts... un situācija dramatiski pasliktinās. Vēl joprojām daļa elektroenerģijas tiek ražota nemodernās ogļu stacijās, moderna infrastruktūra nav attīstīta. Parku pilsētās praktiski nav.

Otrs – gan korejiešiem, gan japāņiem ceļojuma galvenais mērķis ir baudīt ēdienu. Latvijā ir ļoti laba pārtika un ļoti daudzveidīga virtuve, ko raksturo dažādas ietekmes – varam atrast Vācijas, Krievijas, Skandināvijas un citu Eiropas valstu, kā arī Vidusāzijas un Kaukāza virtuves. Ir pieejami dabas produkti – sēnes, dārzeņi. Arī cenas pagaidām ir ļoti draudzīgas tai kvalitātei, ko varam piedāvāt. Kā trešais mērķis būtu vēsture un kultūra, un Latvijā tas ir pieejami tik kompakti un koncentrēti kā reti kur.

Kā veicas Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumiem Korejas tirgū?

Mēs intensīvi strādājam, lai Latvijas pārtikas produkti parādītos Korejas tirgū, bet situāciju sarežģī tas, ka ir nepieciešama sertifikācija, kuru veic Korejas puse. Sertifikācija, tāpat kā Ķīnas gadījumā, ir vajadzīga divos līmeņos: vispirms sertificē valsti – likumdošanu, normatīvos aktus utt. Neskatoties uz to, ka esam Eiropas Savienībā, mums viss bija jāsāk no nulles pirms diviem gadiem. Pēc tam, kad tas tiks izdarīts, arī katra konkrētā ražotne tiks sertificēta atsevišķi. Sertifikācija attiecas uz piena produktiem, gaļu, olām. Citiem pārtikas produktiem tādu prasību nav, un Korejā ir liela interese par Latvijā ražotiem kartupeļu čipsiem un Latvijas alu. Korejā ļoti populārs ēdiens ir "čimek" – auksts alus, piekožot ceptu cāļa gaļu. Valsts atpazīstamībai, kā arī ēšanas kultūrai un tradīcijām ir svarīga loma, un līdz ar to čarteru lidojumi ir nozīmīgi, lai korejieši klātienē pārliecinās par Latvijas pārtikas kvalitāti.

Vēl viens virziens, kur ir liela savstarpēja interese un cenšamies iet uz priekšu, ir sadarbība informāciju tehnoloģiju un jaunuzņēmumu jomā. Mums ir izdevies Latviju ielikt Korejas tehnoloģiski attīstīto partnervalstu sarakstā kopā ar tādām valstīm kā ASV, Izraēla, Vācija, Nīderlande. Šai sadarbības programmai ir arī Korejas valsts finansējums dažādiem projektiem, apmaiņas programmām, jaunuzņēmumu vides attīstīšanai. Starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Gjongi (Gyeonggi) provinci jau ir parakstīts sadarbības līgums, un ir izveidots virtuāls palīgs abu valstu uzņēmumiem, kas interesējas par jaunuzņēmumu darbības attīstību Korejā un Latvijā. Mēs arī cenšamies apmeklēt visus lielākos jaunuzņēmumu pasākumus Korejā, lai arī visur parādās Latvijas vārds.

Vai Dienvidkorejā darbojas biznesa akseleratori?

Jā, šeit darbojas biznesa akseleratori un citas programmas, jo Dienvidkorejas valsts iegulda milzīgas naudas summas tieši jaunuzņēmumu, jauno tehnoloģiju attīstībā. Dažiem Korejas jaunuzņēmumiem arī ir interese par meitas uzņēmumu attīstīšanu Latvijā, piemēram, finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, par sadarbību blokķēdes tehnoloģiju laukā, it īpaši saistībā ar medicīnu, kas ļauj lielu datu daudzumu glabāt salīdzinoši drošā datu vidē. Esam sākuši sarunas ar "Samsung" un "LG" par dalību 5G tehnoloģiju konferencē, kas 2019. gadā notiks Rīgā, kā arī Latviju kā iespējamo izpētes un attīstības bāzes vietu.

Foto: Taira Zoldnere un publicitātes foto

Kā ir ar latviešu kopienu Dienvidkorejā, cik tā liela?

Latviešu Dienvidkorejā nav daudz, pēc imigrācijas datiem te dzīvo apmēram septiņdesmit cilvēku no Latvijas. Puse no tiem ir studenti, jo mums ir laba sadarbība izglītības jomā, un ir līgums starp Latvijas un Korejas Izglītības ministrijām par valsts stipendijām studentu apmaiņas programmām. Korejieši ļoti aktīvi brauc studēt uz ārzemēm, un katru gadu Latvijā studē apmēram simts Korejas studentu, no Latvijas puses – apmēram divdesmit studē Korejā. Vēl ir eksperti – profesionāļi, pasniedzēji universitātēs, inženieri, un ir arī dzīvesbiedri, kas ieprecējušies Korejā. Latviešu skolas Korejā vēl nav, jo bērniņi šeit vēl mazi un ģimenes ir izklaidētas pa visu Koreju. Mēs vēstniecībā rīkojam sabiedriskus pasākumus – Ziemassvētkus vai Līgo vakaru, un uz tiem kopā ar ģimenes locekļiem sanāk kādi septiņdesmit cilvēki, no kuriem apmēram desmit ir latvieši.

Kā novēroju, korejieši ir ļoti sabiedriski un viņiem ļoti patīk dažādas sanākšanas.

Dienvidkoreja ir trešajā vietā pasaulē starptautisko pasākumu rīkošanas skaita ziņā aiz Londonas un Singapūras. Tam tiek atvēlēti milzīgi līdzekļi, un tas ir labi, bet vēstniecībai arī aizņem ļoti daudz laika, jo cenšamies lielākajos pasākumos būt klāt. Tomēr Latvijas uzņēmējiem, jaunuzņēmumiem, studentiem Korejā ir ļoti lielas iespējas. Latvijā ir daudzi ļoti gaiši cilvēki ar labām idejām, un šobrīd pasaulē arvien lielāka nozīme ir jaunām tehnoloģiskām idejām, nevis valsts tirgus apjoma lielumam. Arī man pašam vēl liekas, ka būtu daudz kas jāpadara, jo pirmie divi gadi aizgāja, galvenokārt iekārtojot vēstniecību. Gribas Korejā atstāt paliekošu mantojumu Latvijai.

Atvadoties vēl izstaigājam vēstniecības telpas, ko rotā vēstnieka mākslas fotogrāfijas, jo brīvajā laikā Pēteris Vaivars ir aizrautīgs fotogrāfs. Tad arī laiks doties tālāk izbaudīt un pašiem mēģināt saprast, kas ir Koreja.