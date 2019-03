Jaunākais sieviešu tiesību reitings: Latvija līderos

Vien sešas valstis pasaulē vīriešiem un sievietēm sniedz vienādas likumīgas tiesības, liecina Pasaules Bankas pētījums "Women, Business and the Law 2019". Un Latvija ir viena no tām.

Pasaules Banka ir izpētījusi, ka sievietes var vienlīdzīgi ar vīriešiem dzīvot un strādāt tādās valstīs kā Beļģija, Dānija, Francija, Latvija, Luksemburga un Zviedrija. Šīs valstis pēc pētījuma metodoloģijas saņēma 100 punktus katra, kas ir maksimālais vērtējums. Indeksā tika novērtēti astoņi indikatori, kas nosaka ekonomiskos lēmumus, ko sievietes pieņem savas darba dzīves laikā, sākot no pārvietošanās brīvības un beidzot ar pensiju.

Pasaules Bankas pētījumā tika iekļautas 187 valstis, vērtējot dzimumu diskrimināciju. Tajā arī tika noskaidrots, ka pirms 10 gadiem pasaulē nebija nevienas valsts, kas piešķirtu vīriešiem un sievietēm vienādas likumīgas tiesības jeb 100 punktus.

Globālā mērogā valstu vidējie vērtējumi ir auguši no 70 līdz 75 punktiem, turklāt no 39 valstīm, kuru vērtējums ir virs 90 punktiem, 26 iedzīvotāju ienākumi ir augsti. Dienvidāzijā ir vērojami vislielākie uzlabojumi – no 50 punktiem pirms 10 gadiem līdz 58,36 šodien, Subsahāras reģionā vērtējums pieaudzis no 64,04 līdz 69,63 punktiem, ko stimulēja progress Maurīcijā. Puse izmaiņu bija saistītas ar darbu un laulībām. Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstis progresējušas vismazāk, indeksam pieaugot vien par 2,86 punktiem līdz 47,37, vēstījis "The Guardian".

Latvijas kaimiņvalstis pētījumā ieguvušas mazāk punktu. Tā Igaunija saņēmusi 97,50 punktus, Lietuva – 93,75, tāpat kā Polija. Krievija novērtēta ar 73,13 punktiem, Baltkrievija – 78,75.

Pasaules Bankas pētījums angļu valodā ir pieejams šeit.