Jenas vērtība sarūk līdz jaunam minimumam; akciju cenas krītas ASV, bet pieaug Eiropā

Jenas vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās līdz jaunam 32 gadu zemākajam līmenim, savukārt britu mārciņas vērtība pieauga pēc Lielbritānijas premjerministres Lizas Trasas paziņojuma par demisiju. Akciju cenas Volstrītā kritās, bet Eiropas biržās pieauga.

Jenas vērtība pret dolāru kritās līdz zemākajam līmenim kopš 1990.gada augusta, atspoguļojot Japānas Bankas piekāpīgo monetāro politiku pretstatā ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) agresīvajām procentlikmju celšanām.

Analītiķi uzskata, ka jenas vērtības kritums turpināsies, kamēr abu centrālo banku politika atšķirsies. Ir gaidāmi jauni FRS lēmumi par procentlikmju celšanu, mēģinot iegrožot straujo inflācijas kāpumu.

Tirgi fokusējās arī uz Lielbritāniju, kur premjerministre Liza Trasa paziņoja par demisiju pēc 44 dienu ilgas atrašanās amatā, kas ir īsākā valsts vēsturē. Valdošā Konservatīvā partija plāno drīzu balsojumu par jauno partijas līderi un valsts premjerministru.

"Politiskā kņada Lielbritānijā tik drīz nerimsies, līdz mums būs skaidra izpratne par to, kas vadīs [valsti] un kāda būs viņa vai viņas darba kārtība," sacīja OANDA analītiķis Edvards Moja.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,3% līdz 30 333,59 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 3665,78 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 10 614,84 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 6943,91 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 12 767,41 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,8% līdz 6086,90 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 85,98 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 92,38 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 0,9773 līdz 0,9787 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1219 līdz 1,1224 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,90 līdz 150,19 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,11 līdz 87,17 pensiem par eiro.