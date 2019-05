'Kalceks' kļuvis par 'Grindeks' produkcijas eksportētāju uz Krieviju

Saistībā ar zāļu ražotāja AS "Grindeks" koncerna pārdošanas stratēģijas maiņu Krievijā, tā meitas uzņēmums AS "Kalceks" pagājušajā gadā strādājis ar apgrozījumu 44,337 miljonu eiro apmērā, kas bija par 39,196 miljoniem eiro jeb 8,6 reizēm vairāk nekā 2017. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

AS "Kalceks" gada pārskatā norādīts, ka apgrozījuma būtiskais pieaugums saistīts ar to, ka no 2018. gada visu AS "Grindeks" koncerna produkciju uz Krieviju eksportē AS "Kalceks".

Zāļu ražotājs pagājušajā gadā strādājis ar zaudējumiem – tie sasniedza 342 tūkstošus eiro, pretēji 880 tūkstošu eiro peļņai, ar kuru AS "Kalceks" strādāja 2017. gadā.

AS "Kalceks" produktu portfeli 2018. gadā veidoja 15 medikamenti, no kuriem četri – metamizols, magnija sulfāts, fentanīls un piracetams – ienesa 65% no kopējā apgrozījuma.

2018. gadā AS "Kalceks" nodarbināja vidēji 24 darbiniekus.

Farmācijas uzņēmums AS "Kalceks" dibināts 1992. gadā, un tas specializējas patentbrīvo medikamentu izstrādē, galvenokārt slimnīcu segmentam. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 750 071 eiro, un tā 98,7% akciju īpašnieks ir zāļu ražotājs AS "Grindeks".

2017. gadā AS "Kalceks" neto apgrozījums bija 5,141 miljons eiro, bet tā peļņa pēc nodokļiem bija 770 tūkstoši eiro. Uzņēmums nodarbināja 19 darbiniekus un tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā veidoja 1,054 miljonus eiro.