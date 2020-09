Latvijas IT uzņēmums 'Zabbix' atvēris ceturto pārstāvniecību – Brazīlijā

Latvijas atvērtā pirmkoda programmatūras uzņēmums SIA "Zabbix" trešdien, 9. septembrī, atvēris savu pārstāvniecību Brazīlijā, Porto Alegre. Uzņēmumam jau darbojas trīs pārstāvniecības ārpus Latvijas – Japānā (dibināta 2012. gadā), ASV (2015. gadā) un Krievijā (2018. gadā), informē uzņēmums. Attēlā: "Zabbix" valdes loceklis un programmatūras izveidotājs Aleksejs Vladiševs.

Ar Brazīlijas filiāles atvēršanu "Zabbix" varēs sniegt profesionālos pakalpojumus un palīdzēt vietējiem uzņēmumiem atrisināt sarežģītus IT monitoringa uzdevumus daudz vienkāršāk – pakalpojumi pieejami vietējās valodās, biznesa darījumus var veikt Brazīlijas reālos, kā arī uzņēmuma klientiem ir iespēja saņemt tehnisko atbalstu uz vietas savā valstī. "Zabbix" kā programmatūra un uzņēmums ir pilnībā lokalizēts gan portugāļu valodā Brazīlijas tirgum, gan spāņu valodā pārējām valstīm šajā reģionā. Jaunās izmaiņas ļaus samazināt izdevumus un piedāvāt daudz konkurētspējīgākas cenas šim tirgum.

"Zabbix" programmatūra Latīņamerikas tirgū jau ir zināma, un uzņēmums līdz šim darbojās gan attālināti, gan caur partneru tīklu. Tā lietotāju loks Brazīlijā ir viens no lielākajiem un aktīvākajiem visā pasaulē. Tāpat kopš 2016. gada uzņēmums kopā ar partneriem ir organizējis trīs "Zabbix" programmatūras lietošanai veltītas konferences.

Par jaundibinātās pārstāvniecības "Zabbix Servicos de Software Ltda" vadītāju izvēlēts uzņēmuma ilggadējas partneru kompānijas vadītājs, tehniskais treneris un aktīvs kopīgo konferenču rīkotājs – Lusiāno Alvess (Luciano Alves). "Mana un "Zabbix" sadarbība aizsākās 12 gadus atpakaļ. Šīs ir ilgtermiņa attiecības, kas balstās uz savstarpēju uzticību un kopīgi ieguldītu lielu darbu," par savu sadarbību stāsta Alvess. "Mēs zinām, ka Brazīlija ir primārais tirgus Latīņamerikas reģionā un mēs plānojam sasniegt lielu izaugsmi arī pārējās valstīs. Brazīlijā atvērtā pirmkoda (Open-source) jomā "Zabbix" jau ir iekarojis stabilu pozīciju, un tas prasīja vairākus gadus. Šobrīd mums ir labas iespējas adaptēt līdzīgu taktiku citos vietējos tirgos, sasniedzot balansu starp tirgus vajadzībām, produkta funkcionalitāti un reģiona kultūras atšķirībām," par tuvākajiem "Zabbix" Brazīlijas filiāles attīstības plāniem stāsta Alvess.

Foto: publicitātes foto. Attēlā: Alvess.

Vladiševs teic, ka ofisa atvēršana Brazīlijā ir liels solis tuvāk partneriem un produkta lietotājiem visā Latīņamerikas reģionā. Kompānijas klātbūtne šajā tirgū padarīs vēl vairāk pieejamus tādus "Zabbix" profesionālos pakalpojumus kā apmācības un tehniskais atbalsts tiem vietējiem biznesiem, kuriem IT infrastruktūras monitorings ir kritiski svarīgs.

"Zabbix" ir Latvijā radīta atvērtā pirmkoda programmatūra, kas ir paredzēta IT infrastruktūras resursu veiktspējas un pieejamības uzraudzībai un izsekošanai. Programmatūru plaši pielieto visā pasaulē un Latvijā dažādās nozarēs – finanšu un bankas, mazumtirdzniecības, izglītības, valsts un pašvaldību, kā arī organizāciju IT infrastruktūras monitorēšanai.

SIA "Zabbix" tika dibināta 2005. gadā. Tas ir starptautisks programmatūras izstrādes uzņēmums, kas izveidots Latvijā. Filiāles pasaulē atvērtas Amerikas Savienotajās Valstīs, Japānā un Krievijā. Uzņēmuma vadošais produkts ir "Zabbix" – atvērtā pirmkoda programmatūra, kas ir paredzēta IT infrastruktūras resursu veiktspējas un pieejamības uzraudzībai un izsekošanai. Uzņēmumam ir vairāk nekā 190 partneri visā pasaulē, un starp tiem ir arī daudzi vietējie nozares līderi. "Zabbix" klientu vidū ir vieni no lielākajiem telekomunikāciju, finanšu, izglītības, mazumtirdzniecības, veselības aprūpes un valdības organizācijām visā pasaulē, daudzi no tiem ir iekļauti "Fortune 500" sarakstā. Uzņēmuma Latvijas klientu un lietotāju vidū ir tādi uzņēmumi un organizācijas kā banka "Citadele", "DEAC", Rīgas Tehniskā universitāte, Valsts Ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra u.c.