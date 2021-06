Lietuvā valdība atbalsta alkohola un tabakas akcīzes nodokļa paaugstināšanu

Lietuvas valdība pirmdien atbalstījusi akcīzes nodokļa paaugstināšanu visām etilalkohola, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un to aizstājēju grupām, apstiprinot trīs gadu plānu šā nodokļa palielināšanai, par ko vēl būs jālemj Seimam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norādījusi Lietuvas Finanšu ministrija, šā plāna mērķis ir novērst situāciju, ka pēc akcīzes nodokļa paaugstināšanas vienai preču grupai pieaug alternatīvo preču patēriņš.

Likumprojekts paredz noteikt akcīzes nodokļa likmju plānu attiecībā uz alu, vīnogu vīnu un citiem raudzētajiem dzērieniem, starpproduktiem, etilalkoholu, cigaretēm, cigāriem un cigarillām, smēķējamo tabaku, tabakas izstrādājumiem, elektronisko cigarešu šķidrumu un neapstrādātu tabaku.

Lēsts, ka vīnam un citiem raudzētajiem dzērieniem ar spirta daudzumu līdz 8,5 tilpumprocentiem akcīzes nodoklis 2022.gadā pieaugtu par 19,2% - līdz 78 eiro par hektolitru produkta, 2023.gadā - līdz 93 eiro un 2024.gadā - līdz 109 eiro, līdz ar to, piemēram, nākamgad puslitra šo produktu cena augtu par astoņiem centiem.

Alum akcīzes nodoklis no nākamā gada pieaugtu par 10% - līdz 7,82 eiro par hektolitru produkta, 2023.gadā - līdz 8,6 eiro un 2024.gadā - līdz 9,46 eiro, tātad nākamgad puslitrs alus kļūtu dārgāks par diviem centiem.

Etilalkoholam akcīzes nodoklis no nākamā gada augtu par 6,8% - līdz 2163 eiro par hektolitru tīra etilalkohola, 2023.gadā - līdz 2310 eiro un 2024.gadā - līdz 2467 eiro.

Cigaretēm akcīzes nodoklis no 2022.gada būtu vismaz 122,5 eiro par 1000 cigaretēm. Pašlaik šī likme ir 115,5 eiro. No 2023.gada tā sasniegtu 130 eiro un no 2024.gada - 138 eiro. Līdz ar to paciņas, kurā ir 20 cigaretes, nākamgad maksātu aptuveni 15 centus dārgāk.