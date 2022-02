Pašmāju uzņēmums uzvarējis 'Gulfood Innovation Awards 2022' dzērienu kategorijā

Latvijā dibinātais kafijas ražotājs "Rocket Bean Roastery" uzvarējis starptautiskajā konkursā "Gulfood Innovation Awards 2022" nominācijā par inovatīvāko dzērienu ar savu jaunāko produktu "Cold brew Coffee Kombucha" (auksti brūvētas kafijas kombuča), kas radīta sadarbībā ar pašmāju kombučas dzērienu ražotāju "Rudy's", informē uzņēmums.

Šajā konkursā ik gadu piedalās simtiem ražotāju no visas pasaules. Uzvarētājus izvēlējās starptautiska žūrija, ko pārstāv industrijas līderi un kulinārijas eksperti. "Lepojamies ar šo starptautisko atzinību, kas ļauj Latvijas vārdu nest pasaulē. Mums kā kafijas ražotājam šis ir milzīgs sasniegums uzvarēt konkursā starp tik daudz lieliem uzņēmumiem. Šī balva mums palīdzēs stiprināt savu zīmola pozīciju eksporta tirgū un turpināt pierādīt, ka arī Latvijas ražotāji ir līdzvērtīgi spēlētāji starptautiskajā biznesa vidē," uzsver "Rocket Bean Roastery" vadītājs Ancis Romanovskis.

"Cold brew Coffee Kombucha" ir radīta no auksti brūvētas "specialty" kafijas, ražošanā izmantojot "Hard Tank" tehnoloģiju, ko 2020. gadā "Speciality Coffee" asociācija atzina par labāko Inovāciju globālajā kafijas industrijā. Tradicionāli kombučas dzērieni tiek ražoti no fermentētās tējas sēnes. Savukārt "Rocket Bean Roastery" un "Rudy's" radījuši kombuču, dabīgi raudzētu no auksti brūvētas kafijas, kas nesatur cukuru. Fermentācijas process norit uz kafijas dabīgo cukuru bāzes. Tādējādi šī kombučas versija nesatur alkoholu, cukuru, kā arī ir 100% dabīga un 100% keto.

Latvijas tirgū "Cold brew Coffee Kombucha" būs pieejama šī gada martā.

"King Coffee Service" strādā kopš 2007. gada visās Baltijas valstīs. 2015. gadā uzņēmums dibināja savu kafijas grauzdētavu "Rocket Bean Roastery", kas ražo "specialty" un komerckafiju, to eksportējot uz vairāk kā 30 valstīm.