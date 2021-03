Pēc OPEC+ vienošanās kāpj naftas cenas

Naftas cenas ceturtdien, 4. martā, kāpa pēc OPEC+ valstu vienošanās, ka jēlnaftas ieguves apjoms pieaugs tikai nedaudz, savukārt bažas par inflāciju sekmēja akciju cenu krišanos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) valstis un to sabiedrotās pēc videokonferences nolēma pagarināt līdz aprīlim ieguves apjoma samazinājumus, kas tika īstenoti jaunā koronavīrusa pandēmijas sākumā, un pieļāva ieguves apjoma pieaugumu tikai par trešdaļu no prognozētā.

Līdz konferences beigām naftas cenas pieauga par vairāk nekā 5%, sasniedzot kopš 2020. gada janvāra augstākos līmeņus, bet līdz tirdzniecības sesijas noslēgumam pieaugums samazinājās līdz 4,5-4,6%.

''Šodienas lēmums ir skaidri pozitīvs iznākums naftas cenām," sacīja "Thinkmarkets" analītiķis Favads Razakzada.

"Notiekot vakcinācijām [pret jauno koronavīrusu] pasaules svarīgajos reģionos, ceļojumu pieprasījumam vajadzētu atbalstīt cenas nākamajos mēnešos," viņš piebilda.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,1% līdz 30 924,14 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,3% līdz 3768,47 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,1% līdz 12 723,47 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,4% līdz 6650,88 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 14 056,88 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 5830,65 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 4,5% līdz 64,02 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 4,6% līdz 66,99 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,2071 līdz 1,1967 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3954 līdz 1,3894 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 106,96 līdz 107,95 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,41 līdz 86,12 pensiem par eiro.