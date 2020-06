Pēc Trampa draudiem Ķīna atļauj ASV lidsabiedrībām veikt ierobežotus starptautiskos pārvadājumus

Ķīna ļaus atsākt ierobežotus lidojumus starp Ķīnu un ASV pēc tam, kad ASV valdība paudusi, ka tā aizliegs Ķīnas aviokompāniju lidojumus, tā reaģējot uz liegumu ASV pārvadātājiem veikt lidojumus starp abām valstīm, raksta "CNN".

Ķīnas varas iestādes ceturtdien atkāpās no saasinātā strīda ar ASV par gaisa pārvadājumiem starp abām valstīm, paziņojot, ka ārvalstu aviokompānijām Ķīnā būs atļauts veikt vienu lidojumu nedēļā.

Paziņojums no Ķīnas civilās aviācijas regulatora izriet no ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas trešdien izplatītā paziņojuma, ka tā no 16. jūnija neļaus ielidot vai izlidot Ķīnas pasažieru aviokompānijām. Šis solis bija atbilde uz līdzīgu Ķīnas aizliegumu saistībā ar amerikāņu pārvadātājiem.

Jaunie noteikumi paredz, ka ārvalstu lidsabiedrības, kurām pandēmijas laikā tika liegts darboties Ķīnā, varēs izvēlēties vienu Ķīnas pilsētu, lai katru nedēļu no 8. jūnija, veiktu vienu lidojumu nedēļā.

Aviācijas strīds ir draudējis turpināt saldēt ekonomiskās attiecības starp ASV un Ķīnu. Lidojumus starp abām valstīm ievērojami ierobežoja Covid-19 pandēmija un Ķīnas ierobežojumi ārvalstu aviokompānijām, kas apturēja lidojumus, ko veica lielākie ASV pārvadātāji, kas lido uz Ķīnu – "United Airlines", "Delta Air Lines" un "American Airlines".

Ķīnas aviācijas regulatori 26. martā paziņoja, ka ierobežos ārvalstu aviopārvadātājus līdz vienam lidojumam nedēļā. Taču šīs trīs aviokompānijas jau bija pārtraukušas pakalpojumu sniegšanu sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību. Ķīnas aviokompānijas turpināja lidot uz ASV pilsētām.

Ķīnas ierobežojumi par problēmu kļuvuši pēdējās nedēļās, jo "Delta" un "United Airlines" paudušas vēlmi jūnija sākumā atsākt lidojumus uz Ķīnu. Abi pārvadātāji vērsās Ķīnas Civilās aviācijas aģentūrā, bet atbildi nesaņēma.

ASV Transporta departamenta amatpersonas 14. maijā sarunas laikā arī spieda Ķīnas amatpersonas mainīt savu nostāju, iebilstot, ka Ķīna pārkāpj 40 gadus veco vienošanos, kas reglamentē lidojumus starp abām valstīm un prasa ievērot noteikumus, kas "vienādi attiecas uz visiem iekšzemes un ārvalstu pārvadātājiem" abās valstīs.

Ceturtdien izplatītajā paziņojumā Ķīnas aviācijas administrācija visām aviokompānijām saglabāja noteikumu izpildīt lidojumus tikai reizi nedēļā. Tāpat tiek pieprasīts, lai pārvadātāji ievērotu stingrus Ķīnas veselības aizsardzības noteikumus, paužot, ka aviokompānijas tiks sodītas, ja to pasažieriem, ielidojot Ķīnā un veicot Covid-19 testus, tas būs pozitīvs.