'Revolut' saņem licences darbībai arī Singapūrā un Japānā, plānos ASV un Kanāda

Singapūras centrālā banka ("Monetary Authority of Singapore") un Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūra (JFSA) ir piešķīrušas Londonā bāzētajam finanšu pakalpojumu sniedzējam "Revolut" darbības licences attiecīgajās valstīs, informē uzņēmuma pārstāvji. Savukārt pēc starta Āzijas valstīs sekos ASV un Kanāda.

Singapūras centrālā banka ir piešķīrusi "Revolut" maksājumu iestādes licenci ("Remittance Licence") un elektroniskās naudas licenci ("Stored Value Facility Approval"), kas nepieciešamas, lai veiktu operācijas Singapūrā. Tāpat uzņēmums piedalās Maksājumu pakalpojumu likumprojekta izstrādē valsts parlamentā, sniedzot Singapūras iestādēm nepieciešamo informāciju un pieredzi, kas iegūta augot un attīstot darbību Eiropā.

"Ļoti priecājamies par Singapūras iestāžu rādīto uzticību mums un mūsu darbības modelim," teic "Revolut" līdzdibinātājs un vadītājs Niks Storonskis. "Savukārt jaunais likumprojekts veidos valsts regulatīvo vidi, un viņi ir ļoti ieinteresēti mūsu veiksmes stāstu Eiropā atkārtot Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs."

Arī Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūra ir piešķīrusi "Revolut" elektroniskās naudas licenci ("Fund Transfer Licence") un atļauju darboties visā valstī, kas līdz šim ir izdevies tikai dažām starptautiskajām kompānijām.

Līdz ar to uzņēmums varēs startēt Singapūrā un Japānā, paredzētais starta datums ir 2019. gada pirmais ceturksnis, bet pēc šīm valstīm sekos ASV un Kanāda. Jau šobrīd "Revolut" gaidītāju sarakstos Āzijā, Klusā okeāna reģiona valstīs ir reģistrējušies vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. "Revolut" pakalpojumus kopumā tagad izmanto 3,2 miljoni klientu.

Uzņēmums izziņojis, ka centrālā Āzijas – Klusā okeāna reģiona valstu mītnes vieta tiks dibināta Singapūrā. Tiek plānots, ka tajā strādās aptuveni 10-15 pārstāvju, kas būs atbildīgi par biznesa attīstību, operācijām, sabiedriskajām attiecībām un atbilstības garantēšanu. Japānā "Revolut" ir parakstījis sadarbības līgumus ar "Rakuten", "Sampo Japan Insurance" un "Toppan", kā arī pastāvīgam darbam norīkojis atbilstības un operāciju speciālistus.

"Visas šīs partnerattiecības Japānā parāda, ka mūsu vīzija tur ir izpelnījusies spēcīgu atbalstu," teic Storonskis. "Šie uzņēmumi mums ir gatavi palīdzēt ātrāk un raitāk ieiet Japānas tirgū. Iespēja satricināt Āzijas – Klusā okeāna reģiona valstu finanšu tirgus ir sevišķi pievilcīga tādēļ, ka vietējie klienti jau ilgu laiku ir neapmierināti ar augstajiem nodokļiem, kurus uztur valsts lielās komercbankas. Āzijā cilvēki maksā vienus no lielākajiem nodokļiem visā pasaulē, veicot starptautiskos pārvedumus vai norēķinoties ar karti ārvalstīs."

Tādus minējumus apstiprina arī nesen "Oracle" veiktais pētījums, kas atklāja, ka pat septiņi no 10 Singapūras iedzīvotājiem labprāt izmēģinātu digitālo banku alternatīvas. Japānā šis skaits ir nedaudz zemāks – ieinteresētību par tādiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem norādīja pieci no 10 aptaujātajiem.

Turklāt ar Japānas un Singapūras iedzīvotāju pasēm bez vīzām var ceļot uz ļoti lielu skaitu valstu pasaulē ("Henley Passport Index"). Katru gadu uz ārvalstīm dodas aptuveno 16 miljoni japāņu, savukārt "Visa" veiktais pētījums atklāj, ka Singapūras iedzīvotāji ieņem līderpozīcijas pasaulē, gada laikā visvairāk ceļojot – gan darba, gan brīvā laika nolūkos. Vienlaikus četri no 10 Singapūras iedzīvotājiem kā vienu no lielākajām problēmām min ceļojumu cenas un kvalitātes attiecību, jo banku pielāgoto nodokļu dēļ jebkurš izbrauciens uz ārvalstīm un ar to saistītie izdevumi ievērojami palielinās.

"Revolut" darbību sāka 2015. gada jūlijā, iepazīstinot pasauli ar ambiciozu mērķi reformēt banku sektoru. Mazāk nekā trīs gadu laikā Londonā dibinātais uzņēmumus visā Eiropā jau ir sasniedzis 3,2 miljonus lietotāju, kuri veikuši vairāk nekā 245 miljonus operāciju, kuru kopējā vērtība šodien sasniedz jau 32 miljardus ASV dolāru. Jaunuzņēmums ir piesaistījis 336 miljonus ASV dolāru no tādiem investoriem kā "Index Ventures", "Ribbit Capital", "Balderton Capital" un "DST Global".