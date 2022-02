Rietumvalstis vienojušās vairākas Krievijas bankas atslēgt no SWIFT

Rietumvalstis, kuru vidū ir gan Eiropas Savienība, gan ASV, vienojušās par jaunām drastiskām sankcijām, kas vēl vairāk izolē Krievijas ekonomiku un finanšu sistēmu no pārējās pasaules, raksta "Bloomberg".

Kopīgā paziņojumā valstis ziņo par vienotu lēmumu dažas Krievijas bankas atslēgt no SWIFT sistēmas, ko tūkstošiem pasaules banku izmanto triljoniem vērtu darījumu veikšanai.

Šis solis ir vērsts pret Krievijas bankām, kurām jau starptautiskā sabiedrība noteikusi sankcijas, taču nepieciešamības gadījumā to var attiecināt arī uz citām Krievijas bankām, sacījis Vācijas valdības pārstāvis.

Vienlaikus valstis paziņojušas, ka plāno rīkoties kopā, lai ieviestu ierobežojošus pasākumus, kas neļaus Krievijas centrālajai bankai izvietot savas starptautiskās rezerves tā, lai mazinātu sankciju ietekmi.

Sankciju noteikšana Krievijas centrālajai bankai, visticamāk radīs dramatisku ietekmi uz Krievijas ekonomiku un tās banku sistēmu, līdzīgi tam, ko mēs redzējām 1991. gadā," sacījusi Starptautisko finanšu institūta galvenā ekonomista vietniece Elīna Ribakova. "Tas, visticamāk, var novest pie masveida banku darbības pārtraukšanas un dolarizācijas ar strauju izpārdošanu, rezervju izsīkšanu, un, iespējams, pilnīgu Krievijas finanšu sistēmas sabrukumu," viņa pieļāvusi.

"Sankcijas Krievijas centrālajai bankai ir tāda veida drakoniskas sankcijas, kādas mēs iepriekš esam piemērojuši Irānai," vietnē "Twitter" paziņojis Arkanzasas republikāņu pārstāvis Frenss Hils. "Es neredzu iemeslu gaidīšanai. Putins veica šo katastrofālo darbību. Viņam tagad ir jāmaksā maksimālā cena," viņš norādījis.

ASV investors Bils Ekmens tvītā raksta, ka nevēlētos turēt savu naudu tādā bankā, kurai nav pieejas SWIFT sistēmai. Ja banka nevar saņemt vai pārskaitīt naudu uz citām bankām, pastāv tās maksātnespējas risks, viņš uzsvēris.

I wouldn’t want to keep money in a bank that can’t access the SWIFT system. Once a bank can’t transfer or receive funds from other banks, its solvency can be at risk. If I were Russian, I would take my money out now. Bank runs could begin in Russia on Monday. #StandWithUkraine