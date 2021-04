'TikTok' apsūdz Eiropas bērnu datu ievākšanā

Britu bērnu tiesību aizstāve Anna Longfīlda ir vērsusies tiesā ar miljardiem eiro vērtu prasību pret jauniešu vidū populāro lietotni "TikTok." Sūdzībā norādīts, ka lietotne gadiem ilgi ir ievākusi nepamatotu daudzumu privāto datu.

Sūdzībā tiesai teikts, ka lietotne ievākusi telefona numurus, atrašanās vietu, videomateriālus un bērnu biometriskos datus bez likumā noteikto piekrišanu iegūšanas, neinformējot par to nedz bērnus, nedz to vecākus. Sūdzība ir iesniegta Eiropas un Lielbritānijas bērnu vārdā.

Lietotnei, kura savu popularitāti sākotnēji guva jauniešu vidū, pasaulē ir vairāk nekā 800 miljoni lietotāju. Lai gan "TikTok" lietošanas nosacījumos teikts, ka to var izmantot tikai no 13 gadu vecuma, kā secinājis britu mediju uzraugs "Ofcom," 44% bērnu vecumā no 8 līdz 12 gadiem valstī izmanto populāro video dalīšanās tīklu.

Savukārt, kā raksta BBC, lietotnes juristi ir paziņojuši, ka grasās cīnīties tiesā un ka apsūdzētājiem trūkst pamatojuma, jo lietotne vienmēr rūpējusies par savu lietotāju drošību un privātumu.

Sūdzības autore Longfīlda norādījusi, ka, lai gan visi sociālie mediji ievāc informāciju, "TikTok" gadījums ir viskliedzošākais. Viņa un advokāti, kas viņu pārstāv, uzskata, ka lietotne ir pārkāpusi gan Lielbritānijas, gan Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumus.

BBC norāda, ka šis nav bezprecedenta gadījums, jo "TikTok" īpašnieki "ByteDance" par līdzīgiem pārkāpumiem ir apsūdzēti gan ASV, gan Dienvidkorejā.