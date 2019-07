Volstrītas indeksi sasniedz jaunus rekordus pēc investoru pārliecības par FRS procentlikmju samazināšanu

Visi trīs galvenie Volstrītas indeksi piektdien pieauga līdz jauniem rekordiem, palielinoties investoru pārliecībai, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) samazinās procentlikmes šī mēneša beigās.

FRS vadītājs Džeroms Pauels šonedēļ savās liecībās Kongresā atzina, ka ir pieauguši riski ASV ekonomikas perspektīvai, un tas tika plaši interpretēts kā signāls par gaidāmu procentlikmju pazemināšanu.

Volstrītas indekss "Standard & Poor's 500" pirmoreiz noslēdza sesiju virs 3000 punktu atzīmes.

Investorus iedrošināja arī perspektīva, ka uzņēmumu ieņēmumi var būt labāki, nekā bija gaidāms, sacīja "Cresset Wealth Advisors" analītiķis Džeks Ablins.

Eiropā pieauga Parīzes biržas indekss, bet Londonas un Frankfurtes biržu indeksi saruka par mazāk nekā 0,1%.

Ķīnas ekonomika otrajā ceturksnī pieauga tempā, kas bija lēnākais apmēram 30 gadu laikā, jo to ietekmēja ASV-Ķīnas tirdzniecības karš un globālā pieprasījuma samazināšanās.

Ģeopolitiskā saspīlējuma palielināšanās, Irānai šonedēļ mēģinot aizturēt Lielbritānijas naftas tankkuģi, veicināja naftas cenu kāpumu, tomēr to ierobežoja bažas par naftas pārprodukciju ilgākā termiņā.

Irānas mēģinājums trešdien aizturēt kompānijas BP supertankkuģi bija atbilde uz Irānas tankkuģa "Grace 1" aizturēšanu Gibraltārā 4.jūlijā.

"Kad Irāna mēģina atmaksāt par Lielbritānijas darbībām pie Gibraltāra, ir attāla iespējamība, ka mēs varēsim redzēt augšupejošu šoku [naftas] cenās," sacīja tirdzniecības grupas IG analītiķis Džošua Mahonijs.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kāpa, britu mārciņas kurss pret dolāru pieauga, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,01 dolāru līdz 60,21 dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,20 dolāriem līdz 66,72 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,9% līdz 27 332,03 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 3013,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,6% līdz 8244,14 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 7505,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 12 323,32 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,4% līdz 5572,86 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1255 līdz 1,1270 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2526 līdz 1,2576 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,45 līdz 107,89 jenām par dolāru.