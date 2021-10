Itāļu dizainera Džordžo Armani vārds rotā daudz un dažādu preču – no biksēm līdz porcelāna izstrādājumiem, no brillēm līdz luksusa viesnīcām. Tas ir veiksmīgs Itālijas biznesa shēmas piemērs – sākot ar konsultāciju pakalpojumiem un padomiem citiem ražotājiem, uzņēmuma nosaukums ir kļuvis par universālu zīmolu. Pēc tam, kad tika saprastas pozitīvās asociācijas, ko tas izraisa, ar to sāka marķēt pēc iespējas vairāk preču un pakalpojumu. Starp citu – augstas kvalitātes preces un pakalpojumus.

"Delfi Bizness" katru sestdienu publicē slavenu uzņēmumu neparastās vēstures līkločus rubrikā "Zīmola stāsts". Visus šīs sērijas stāstus vari izlasīt šeit.

Tāpēc, iespējams, pasaulē nav neviena cilvēka, kas nebūtu dzirdējis par “Armani” vai kādu no šī nosaukuma variācijām, kā arī retais būtu vīlies par šī uzvārda garantēto kvalitāti.

Par ko Džordžo Armani nopelnīja šādu godu? Ko tādu viņš izdarīja, ka ar viņa uzvārdu bija pietiekami, lai kļūtu par kvalitātes un skaistu lietu sinonīmu?