Šonedēļ, lai glābtu slimnīcas no pārpildīšanās un pacientu šķirošanas, valdība lēma gandrīz uz mēnesi Latvijā ieviest stingrus mājsēdes noteikumus, kas paredz, ka visi, kuri to var, strādā no mājām un ārā iziet tikai ārkārtējos gadījumos.

Lai gan valdības lēmums sadusmojis daudzus, jāatceras, ka bez ierobežojumiem Latvija nonāktu nepieredzēti smagā situācijā. Noskaņojuma uzlabošanai komiksā attēlotas četras netipiskas mājsēdes darbu situācijas.

