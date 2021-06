'Accenture' atvērs tehnoloģiju centru Lietuvā

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Accenture" ir pieņēmis lēmumu atvērt jaunu tehnoloģiju centru Viļņā, Lietuvā. Jaunais centrs pievērsīsies plaša starpnozaru tehnoloģiju risinājumu izstrādei un piegādei visās vadošajās tehnoloģiju platformās, kā arī pielāgotas inženierijas, infrastruktūras un mākoņpakalpojumu sniegšanai klientiem visā pasaulē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunais centrs, kuru plānots atvērt 2021. gadā, ievērojami paplašinās "Accenture" darbību Baltijas valstīs. Lietuvā ir paredzēta strauja izaugsme. Sākotnēji ir plānots pieņemt darbā vairākus desmitus darbinieku, bet tuvāko gadu laikā speciālistu skaitu ir plānots palielināt līdz pāris simtiem. Kopš 2002. gada uzņēmums ir pārstāvēts Latvijā – šobrīd uzņēmumā strādā vairāk nekā 1800 cilvēku.

Lietuvā "Accenture" koncentrēsies uz darbinieku piesaisti no valsts kvalificēto talantu kopuma, īpašu uzmanību pievēršot spēcīgām sistēmu integrācijas prasmēm un pielāgotas programmatūras izstrādei, piemēram, Java, .NET un SAP. Lai valstī sekmētu IT speciālistu skaita pieaugumu, uzņēmums Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, organizēs apmācības "Accenture bootcamp". Tās būs daļa no uzņēmuma personāla atlases programmas, un pēc tām dalībnieki iegūst sertifikātu un sekmīgākie – apmaksātu praksi Accenture.

""Accenture" jaunais tehnoloģiju centrs Lietuvā palīdzēs sekmēt inovāciju attīstību, lai klientiem piegādātu jaunākās un progresīvākās tehnoloģijas un risinājumus, vienlaikus sekmējot Baltijas IT pakalpojumu eksporta datus. Uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmes stratēģija Lietuvā paredz ciešu sadarbību ar citiem kaimiņvalsts ekosistēmas dalībniekiem. Tas ietver sadarbību ar augstākās un profesionālās izglītības iestādēm Lietuvā, valsts sektoru un biznesa vidi, lai kopīgi veicinātu IT talantu un nozares izaugsmi," uzsver "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

"Prieks redzēt, ka valsts dinamiskā IKT kopiena kļūst arvien stiprāka. Ekonomikas un inovāciju ministrija joprojām ir apņēmusies stiprināt un paplašināt Lietuvas IKT prasmju bāzi, jo īpaši veicinot daudzveidību un dzimumu līdztiesību, izmantojot kvalifikācijas paaugstināšanas un apmācību programmas, kas paredzētas sievietēm. Pateicoties neatlaidībai un talantiem, Lietuva šajā reģionā ir tehnoloģiju priekšplānā. Mēs ceram, ka "Accenture" lēmums iedvesmos citus starptautiskus uzņēmumus atklāt Lietuvas potenciālu IT jomā," skaidro Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministre Aušrine Armonaite (Aušrinė Armonaitė)

"Piesaistot lielu starptautiska mēroga uzņēmumu kā "Accenture", Lietuva vēlreiz apliecina, ka tā ir viena no talantu kalvēm pasaulē. Lietuva ar moderno infrastruktūru un uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi joprojām ir populārs galamērķis uz nākotni orientētiem uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt savu biznesu reģionā," pauž "Invest Lithuania" ģenerāldirektors Ģedimins Korizna (Gediminas Koryzna).

"Accenture" ir viens no lielākajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. "Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Tā Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā. "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam, bija 80,1 milj. eiro, bet uzņēmuma peļņa attiecīgajā posmā bija 3,8 milj. eiro.