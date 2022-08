'ALSO Latvia' apgrozījums pārsniedzis 100 milj. eiro – līdz šim augstāko rezultātu

Informācijas tehnoloģiju produktu vairumtirgotāja SIA "ALSO Latvia" apgrozījums 2021.gadā sasniedza 100,95 milj. eiro, kas ir par 20,11% vairāk nekā gadu iepriekš. "Lursoft Multi atskaites dati liecina, ka tas ir SIA "ALSO Latvia" līdz šim augstākais rezultāts.

Līdz ar apgrozījumu palielinājusies arī vairumtirgotāja peļņa, kas pērn pēc nodokļu nomaksas sasniedza 1,13 milj. eiro.

"2021.gadā IT produktu vairumtirdzniecības pieaugums bija 9%, bet IT risinājumu sektora apgrozījuma pieaugums sasniedza 32%. Šādai pozitīvai dinamikai ir vairāki iemesli. Pirmkārt, "ALSO Holding" AG iegādājās "ABC Data" uzņēmumu Polijā, rezultātā palielinot "ALSO Latvia" tirgus daļu. Otrkārt, Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ mainījās patērētāju ieradumi, kas veicināja pieprasījumu kāpumu. Būtiska tendence ir Latvijas uzņēmumu stratēģijas virzība digitālās transformācijas jomā," savā vadības ziņojumā par 2021.gadu norādījusi SIA "ALSO Latvia".

Pērn uzņēmums bija darba devējs 56 strādājošajiem. Nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā tas 2021.gadā samaksājis 10,12 milj. eiro.

Uzņēmuma galvenās prioritātes 2022.gadā ir apgrozījuma un rentabilitātes līmeņa noturēšana gan vietējā, gan eksporta tirgū, kā arī turpināt darbu pie iekšējo procesu un korporatīvās pārvaldības pilnveidošanas.

SIA "ALSO Latvia" klientu lokā ir vairāk nekā 600 Latvijas uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar datortehnikas, programmatūras, telekomunikāciju un plaša patēriņa elektronikas precēm.

"Lursoft" esošā informācija rāda, ka SIA "ALSO Latvia" reģistrēta 1995.gadā un pieder "ALSO Holding" AG no Šveices.