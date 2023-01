'Balticovo' gatavās produkcijas apstrādi uztic robotiem

Uzņēmuma "Balticovo" modernizētajā ražošanas ēkā uzstādīta Latvijas ražošanas iekārtu izgatavotāja "Peruza" radīta robotizēta gatavās produkcijas paletizācijas sistēma, kas palielinās apstrādes procesa automatizāciju, ražošanas kapacitāti un samazinās produkcijas izšķērdēšanu. Kopējās investīcijas ražošanas ēkas modernizācijā un automatizācijā veido nepilnu miljonu eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Robotizētā un mākslīgā intelekta darbinātā paletizācijas sistēma sastāv no diviem robotiem, astoņām paletizācijas līnijām, kas domātas vairāk nekā 145 produktu veidiem, kā arī īpaši ražotnei izstrādāta robota satvērēja koncepta. Jaunā gatavās produkcijas paletizācijas sistēma kopā ar vēl citām olu pakošanas un šķirošanas iekārtām uzstādīta "Balticovo" ražotnes ēkā, kura tika nodota ekspluatācijā jau 2020. gada novembrī. Ražošanas kompleksā tiek šķirots un safasēts vairāk nekā viens miljons olu dienā, kā arī vārīšanas cehā ik mēnesi tiek saražotas nedaudz virs 300 tonnām vārītu un lobītu olu.

"Redzot, kā pieaug mūsu uzņēmuma ražošanas apjomi, bija skaidrs, ka nepieciešams atrast veidu, kā paātrināt ražošanas procesus, samazinot fiziskā darba daļu, vienlaikus paaugstinot darbinieku kvalifikāciju," saka AS "Balticovo" valdes loceklis Toms Auškāps.

Uzņēmumā "Peruza", kas nodarbojas ar automatizācijas un robotizācijas ražošanas iekārtu izgatavošanu, atzīst, ka gatavās produkcijas paletizācijas sistēmas ieviešana ražotnē ar tik lielu produktu dažādību bijis izaicinājums.

"Automātiskās paletizācijas sistēma ir ne vien pilnībā robotizēta, bet arī aprīkota ar statistikas un monitorēšanas sistēmu, kas uzlabo elektronisko procesu efektivitāti un ražošanas kapacitāti, kā arī samazina produkcijas izšķērdēšanu. Izmantojot divus efektīvus robotus, ražošanas sistēma automātiski pārliecinās, vai kastu virzīšanas mehānismam ir pietiekams attālums, lai tās savlaicīgi novirzītu no galvenā konveijera. Tālāk kastes tiek piegādātas vienā no deviņām izejām, no kurām astoņas ir automātiskas, bet viena – manuāla. Izmantojot svītrukoda lasītāja signālu, sistēma pati izlemj, kura ir pareizā izeja. Šādi mašīnbūves risinājumi var strādāt ar līdz pat astoņiem dažādiem produktiem vienlaikus un līdz pat 16 kastēm minūtē," ražošanas iekārtas specifiku skaidro "Peruza" pārdošanas inženieris Matīss Lācis.

Uzņēmums "Balticovo" ir lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā.

Ražošanas iekārtu ražotājs "Peruza" pēdējo gadu laikā veicis būtiskas investīcijas uzņēmuma attīstībā, tostarp izveidojot pašiem savu programmēšanas nodaļu, kas dod iespēju radīt jaunus, inovatīvus un ražošanas uzņēmumiem individuāli pielāgotus automatizācijas, robotizācijas un mākslīgā intelekta risinājumus, kas svarīgi gan ražošanas jaudas, gan konkurētspējas uzlabošanai.