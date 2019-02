Bērni un tehnoloģijas – 'TechChill' ietvaros spriedīs, kā audzināt nākotnes paaudzi

Liela daļa mūsdienu vecāku satraucas par to, kā bērniem veidot pozitīvas attiecības ar tehnoloģijām. No vienas puses, ir pietiekami daudz pētījumu, kas vērš uzmanību uz riskiem, ko bērniem rada pārāk daudz nekontrolēti pavadīta laika pie ekrāniem, portālam "Delfi" stāsta konferences "TechChill" rīkotāji.

Jau šobrīd darba tirgū IT speciālisti ir viena no pieprasītākajam profesijām un pētījumi, kā norāda rīkotāji, pierāda, ka šī tendence nākotnē tikai pieaugs. Turklāt tehnoloģijas jau šobrīd ir pašsaprotama daļa no bērnu ikdienas, kas pilda ne tikai izklaides funkciju, bet arī dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, efektīvāk atrast informāciju un kontaktēties ar citiem.

Pēc nepilnām divām nedēļām Rīgā, 21.-22. februārī, norisināsies starptautiskais tehnoloģiju notikums "TechChill", kas pulcēs 2000 dalībniekus no visas pasaules. Ar mērķi veicināt tehnoloģiju nozares pasākumu pieejamību arī vecākiem, kā arī atbalstītu bērnu izglītības iespējas tehnoloģiju pasaulē, "TechChill" ietvaros būs pieejama ģimenes telpa "Future Founders Playground", kurā būs gan atpūtas zona jaunajiem vecākiem ar zīdaiņu vecuma bērniem, gan spēļu zona mazākajiem, gan arī regulāras ekspertu vadītas darbnīcas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Bezmaksas darbnīcās bērni varēs apgūt programmēšanas un robotikas pamatus, iepazīt virtuālo realitāti un izmēģināt dažādas tehnoloģijas praksē. Organizatori atgādina, ka bērniem līdz 12 gadiem ieeja "TechChill" ir bez maksas, apmeklējot pasākumu vecāka vai aizbildņa ar derīgu pasākuma biļeti pavadībā.

"Bērniem kopumā ir ļoti liela interese par tehnoloģijām, viņi labi spēj orientēties skārienjūtīgās ierīcēs. Ja skolā uzdevumu varēs atrisināt ar tehnoloģiju palīdzību vai izmantot to citādi mācību stundā, bērni būs sajūsmā. Ja mācību darbā tiktu vairāk integrētas tehnoloģijas dažādos priekšmetos, skolēniem būtu lielāka motivācija mācīties un līdz ar to labāki rezultāti. Lai ieinteresētu skolēnus izvēlēties IT specialitāti, liela nozīme ir intereses radīšanai par IT jomu jau sākumskolas vecumā. Vidusskolas vecuma posmā var būt par vēlu, jo daļai jauniešu ir radušies stereotipi par to, ka tas ir sarežģīti un nav viņiem piemērots," uzsver Learn IT vadītāja un dibinātāja Linda Sinka.

Sinka stāsta, ka, apgūstot programmēšanas pamatus, skolēni attīsta loģisko un algoritmisko domāšanu, radošumu un sadarbību.

"Pateicoties modernām programmēšanas vidēm, skolēni saprotamā veidā, salīdzinoši īsā laikā var izveidot interaktīvus stāstus, spēles, animācijas,tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes un citas programmas. Jā arī nākotnē bērns neizvēlēsies IT profesiju, šis prasmes noderēs jebkurā citā profesijā. Tāpat kā ar sporta, mūzikas vai mākslas nodarbības, apmeklējot šos pulciņus tas uzreiz nenozīmē, ka bērns kļūs par profesionālu mūziķi, sportistu vai mākslinieku. Šīs visas nodarbības attīsta jaunas prasmes un palīdzēs bērnam saprast, kas viņam padodas un ko padziļināti apgūt nākotnē," uzskata Sinka.

Jau vēstīts, ka "Cālis.lv" iepriekš piedāvāja ielūkoties ASV Pediatrijas akadēmijas ieteikumos vecākiem par to, kas būtu jāzina par jaunāko tehnoloģiju lietošanu. Ar jaunākajiem pētījumiem portāla un veselības centra "Vivendi" kopīgi organizētās Vecāku skolas lekcijā topošās un jaunās mammas iepazīstināja pediatrs Egils Zālītis.