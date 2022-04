Šodien droši vien retais nezina Igaunijas mobilitātes jaunuzņēmumu "Bolt", kas janvārī piesaistīja papildu 628 miljonu eiro investīcijas, kompānijas vērtībai sasniedzot 7,4 miljardus eiro. "Bolt" līdzdibinātājs Martins Villigs (Martin Villig) iegulda arī citos jaunuzņēmumos, jo uzskata, ka atbalstīt nākamo paaudzi ir daļa no jaunuzņēmumu nozares dzīves cikla. Pārdot savas "Bolt" kapitāldaļas viņš neplāno, jo redz darbu vēl ilgam laikam un vēlas būt iesaistīts labu pārmaiņu radīšanā.

Villigs sarunā ar "Delfi Bizness" dalījās tajā, kam viņš pievērš uzmanību, ieguldot kādā jaunuzņēmumā, kā arī savos uzskatos par to, cik svarīgi ir atrast līdzdibinātāju ar tādām pašām vērtībām un skatījumu uz pasauli kā pašam.

Viens no jaunākajiem projektiem, kur Villigs ir iesaistījies, ir programmēšanas skola "kood/Jõhvi", kurā studē arī cilvēki no Latvijas. Viņš pieļauj, ka pēc kāda laika līdzīgu izglītības iniciatīvu varētu attīstīt arī Latvijā. Vairāk par to, kādu redz "Bolt" nākotni un ko pats plāno darīt vismaz turpmākos 20 gadus, Villigs stāsta intervijā medijam "Delfi Bizness".

Kas būtu tas piedāvājums, pie kura jūs būtu ar mieru pārdot savas daļas uzņēmumā?

Ir ļoti grūti atbildēt hipotētiski uz šo jautājumu. Mēs ar dibinātājiem esam apspriedušies un sapratuši, ka mums nav vajadzības pārdot uzņēmumu. Īpašnieki var pārdot nelielu daļu no savām kapitāldaļām un iegūt finansējumu, lai risinātu ģimenes vajadzības vai iegūtu naudu ziedojumiem un labdarībai.

Ko es darītu ar naudu, ja pārdotu visas savas daļas? Tas patiesībā sagādātu galvassāpes. Man būtu jāsāk ieguldīt, un tas prasītu lielu piepūli.

Mums ir spēcīga kompānija, laimīgi darbinieki, kas atbalsta mūsu misiju. Es domāju, ka šī ir ideāla situācija uzņēmējam, lai veidotu uzņēmumu, kas pašam patīk. Es domāju, ka mēs padarām pasauli labāku daudziem cilvēkiem. Būtībā tas ir sapņu darbs.