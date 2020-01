'eCOM360' organizatori izziņo 2020. gada konferences galveno ieceri

Otro gadu pēc kārtas digitālās nozares eksperti un e-komercijas praktizētāji būs sastopami tuvplānā konferencē "eCOM360" Rīgā, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Šā gada 17. aprīlī visas dienas garumā notiks prezentāciju un diskusiju sesijas, kurās piedalīsies pasaules vadošo uzņēmumu pārstāvji un unikālu veiksmes stāstu galvenie varoņi no ASV, Eiropas un Āzijas.

Sekojot pagājušā gada panākumiem, kad uz konferences skatuves kāpa pārstāvji no "Facebook", "Walmart", "Uber", "Alibaba", "Google", "The New York Times", "Yandex", "Lenovo" un citi, šogad konferences organizatori cer īstenot vēl vērienīgāku programmu.

Pievēršoties digitālās prakses piemēriem, izraudzīta 2020. gada konferences tēma – "Phenomenal practitioners". Tie būs pasaules e-komercijas līderu un "start-up" uzņēmumu pieredzes stāsti par drosmīgi pieņemtiem digitālās pasaules izaicinājumiem, atziņas par pārbaudītām pieejām un konkrētiem risinājumiem, kas palīdzējuši sasniegt izcilus rezultātus.

"Katru gadu pasaulē notiek tūkstošiem digitālā mārketinga un tehnoloģiju konferenču. Kas padara kādu no tām jūsu laika vērtu? Vienā vārdā — praktiskums," pārliecināts ir Skots Goulds. Viņš pirms gada konferencē piedalījās kā lektors, prezentējot atziņas par veiksmīgu zīmolu komunikāciju, un šogad atgriežas kā pasākuma moderators. ""eCOM360" piedāvā dzīvē pielietojamu informāciju, kas būs īpaši noderīga, uzsākot jauno desmitgadi. Šī ir konference tiem, kas noguruši no garlaicīgām "PowerPoint" prezentācijām un ir atvērti un gatavi inovatīvu ideju realizācijai," stāsta Goulds.

Konferences apmeklētāji un dalībnieki gūs ieskatu veiksmīgās e-komercijas praksēs, ko izmantot sava uzņēmuma digitālās stratēģijas tālākā izveidē, lai izceltos starp konkurentiem 2020./2021. gadā. Konferencē būs iespēja sastapt digitālā mārketinga, biznesa, dizaina un tehnoloģiju praktizētājus no visas pasaules.

"Šis pasākums būtu obligāti jāapmeklē visiem, kas vēlas gūt iedvesmu no industrijas līderiem un sastapt līdzīgi domājošos. Starp citām konferencēm "eCOM360" atšķiras ar izcilu organizāciju, iespaidīgu dalībnieku sarakstu un iedvesmojošu atmosfēru, kas palīdz idejas realizēt dzīvē," komentē uzņēmuma "Digital Journey" pārstāve Evita Mežezera.

Konferences "agrā putna" biļetes ar atlaidi ir pieejamas šeit.