Forumā '5G Techritory' meklē 5G patieso vērtību

No pirmdienas līdz 25. novembrim Rīgā jau ceturto reizi notiek Eiropas 5G ekosistēmas forums "5G Techritory", pulcējot jomas ekspertus un praktiķus no visas pasaules, lai diskutētu par 5G patieso vērtību, kā arī tehnoloģijas pienesumu sabiedrībai un biznesam. Daļu pasākuma būs iespējams vērot arī portālā "Delfi".

Kā portālu "Delfi" informēja rīkotāji, diskusijās lielu uzmanību pievērsīs savstarpējai sadarbībai, tajā skaitā publiskajai un privātajai partnerībai, īstenojot 5G projektus, analizēs 5G lietošanas gadījumus un iezīmēs nākotnes scenārijus.

Foruma konferences dienu 24. novembrī atklās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Eiropas Komisijas CONNECT ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Roberto Viola, Eiropas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāra vietnieks Ulriks Vestergards Knudsens (Ulrik Vestergaard Knudsen), Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerāldirektore Paula Lehtomeki (Paula Lehtomäki), Starptautiskās telekomunikāciju savienības Telekomunikāciju attīstības biroja direktore Dorīna Bogdana–Martina (Doreen Bogdan–Martin) un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

"5G pamatā ir sadarbība. Sadarbība ne tikai nozares ietvaros, bet patiesa sinerģija starp dažādām nozarēm, pārrobežu spēlētājiem, valsti un privāto sektoru. Valdībām ir jāstrādā, lai palīdzētu apvienot dažādu valstu 5G ekosistēmas un īstenotu patiesi vērtīgus 5G projektus, kas rada pievienoto vērtību visai starptautiskajai sabiedrībai. Mēs Latvijā esam uzņēmušies līdera lomu un nebaidāmies būt priekšgalā, vadot 5G kuģi pretī nākotnes ieguvumiem cauri līdz šim nezināmiem ūdeņiem. Nākotne sākas šodien, un mēs to varam veidot daudz labklājīgāku, pārticīgāku un ilgtspējīgāku," sacījis Plešs.

Pasaules diena un sadarbības platforma

Šī gada foruma jaunievedums ir īpaši izveidotā virtuālā platforma "Emporium" ar mērķi veicināt partnerību veidošanu starp dažādiem ekosistēmas dalībniekiem, kuri meklē partnerus inovāciju vai pētniecības projektos. Platforma ir atvērta ikvienam interesentam līdz novembra beigām, un tā ir vēl nebijusi iespēja veidot starptautisku biznesu vai pētniecības projektus tiešsaistē ar pasaules vadošajām kompānijām. "Emporium" ir nodrošināta iespēja vērsties pie ekspertiem ar sev interesējošiem jautājumiem, rosināt diskusijas, iepazīstināt ar saviem izstrādātajiem risinājumiem, meklēt partnerus inovāciju radīšanai, kā arī sazināties ar foruma partneriem un dalībniekiem no vairāk nekā 100 pasaules valstīm.

Pirmo reizi notiks Pasaules diena, kurā 5G līdervalstis informēs par savu pieeju 5G ieviešanā un pielietošanā. Pasaules dienu atklās Latvija, kam sekos Somijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Vācijas un Dienvidkorejas prezentācijas, demonstrējot savus sasniegumus 5G tehnoloģijas jomā. Šīs valstis ir izvēlētas, pamatojoties uz tajās notiekošajiem procesiem un augsto sadarbības līmeni, uzrādot izcilību 5G attīstīšanā. Pasaules diena būs vērojama tiešraidē arī portālā Delfi.lv.

Šogad forums apvienos arī visus lielākos 5G Eiropas projektus un digitālās tehnoloģijas, radot visaptverošu priekšstatu par reālo situāciju un nākotnes tendencēm, piemēram: 5G-MOBIX, kas nodarbojas ar automatizētu transportlīdzekļu funkcionalitāti un testēšanu, izmantojot 5G risinājumus; 5G-ENCODE – ar mērķi izstrādāt 5G risinājumus ražošanas nozarei; 5G ROUTES, kas nodrošinās mobilo sakaru operatoru 5G infrastruktūras tīkla integrāciju un modernizāciju Somijā, Igaunijā un Latvijā.

Foruma stratēģiskā partnera LMT prezidents Dr. Juris Binde uzsvēris: "Jēgpilna un patiesa Eiropas integrācija nozīmē vienotas, uz sadarbību vērstas Eiropas Savienības dalībvalstu publiskās infrastruktūras izveidi, kuras kodols ir 5G tehnoloģijas un kurā savu pienesumu dod katra nacionālā dalībvalsts un tās uzņēmumi, kas Eiropas un starptautiskā tvērumā spēj sniegt nozarei novatorisku un uz attīstību vērstu pievienoto vērtību".

"Izcilu rezultātu sasniegšanai un jaudīgiem risinājumiem nepieciešama efektīva publiskā, privātā un akadēmiskā sektora sadarbība vairākās dimensijās: izpētes, jauno tehnoloģiju attīstības un tiesiskā regulējuma virzienos. LMT pieredze un darbs pārrobežu transporta tīklu digitalizācijas un augsta līmeņa pētniecības projektos, kā arī inovatīvos digitālās sabiedrības drošības un nākotnes mobilitātes risinājumos apliecina, ka Latvijai ir visas iespējas būt līderim gan Eiropas, gan arī starptautiskā kontekstā. Svarīgi apzināties, ka inovācijas un dažādu valstu uzņēmumu un uz sadarbību vērsta infrastruktūra nodrošina un atbalsta Eiropas Savienības pamatvērtības un sniedz piepildījumu pārvietošanās, rīcības un vārda brīvībām," sacījis Binde.

Galvenās tēmas - jaunākās 5G tendences un ES digitalizācijas ceļš

Digitalizācija ir viena no Eiropas Savienības šīs dekādes galvenajām prioritātēm, tāpēc ir ieviesti jauni finansēšanas instrumenti, lai šo mērķi sasniegtu. "5G Techritory" diskusijās līderi dalīsies ar savu redzējumu, kā panākt Digitālās Eiropas mērķus 2030. gadam un izveidot savienotāku Eiropu, veicinot tās izaugsmi un integrāciju. Dalībnieki diskutēs arī par sagaidāmo rezultātu pēc šīs vērienīgās stratēģijas īstenošanas.

2021. gads ir bijis ļoti aktīvs 5G ieviešanas jomā, tāpēc konferences dalībnieki apspriedīs 5G tendences, šķēršļus un iespējas. Šogad ir notikusi vērienīga 5G privāto tīklu attīstība visos reģionos un nozarēs. Lai gan lielākā daļa tīklu joprojām tiek izmēģināti, tiem jau ir saskatāms komerciāls pielietojums, kas sniedz reālu pievienoto vērtību 5G tehnoloģijai. Savukārt jaunais, bet daudzsološais "Open RAN" komunikāciju protokols ir bijis viens no "viskarstākajiem" šī gada 5G tematiem, tāpēc dalībnieki diskutēs par tā ieguvumiem un iespējām, kā arī šīs tehnoloģijas pienesumu 5G vērtības celšanai.

5G ir vērtīga, bet dārga tehnoloģija, tāpēc vairākas foruma diskusija būs veltītas dažādiem publiskās un privātās partnerības (PPP) projektiem, to analīzei un rezultātiem, piemēram, par sadarbību 5G infrastruktūras attīstīšanai, kā arī par nākotnes mobilitātes projektu starp Spāniju un Franciju, lai izveidotu kopīgu autoceļa un dzelzceļa 5G infrastruktūru. Tā kā transporta un loģistikas nozare ir viena no tām, kurā ir bijuši visvairāk 5G lietošanas gadījumu, foruma ietvaros apskatīs vairākus Eiropas viedā transporta projektus, kā arī dronu tehnoloģiju attīstības tendences.

Forums pulcēs 5G politikas veidotājus, korporāciju un biznesa līderus, kā arī vadošos zinātniekus no visas pasaules. Konferencē uzstāsies uzņēmumu "Nokia", "Qualcomm", "AT&T", "DOCOMO" pārstāvji, Globālās mobilo sakaru piegādātāju asociācijas (GSA) un 5G infrastruktūras asociācijas (5G-IA) eksperti, kā arī Eiropas Komisijas vadošās amatpersonas.

"5G Techritory" pārraidīs īpaši izveidotā platformā, piedāvājot oriģinālu saturu un auditorijas mijiedarbību ar konferences runātājiem. Pasākums būs bezmaksas un notiks angļu valodā. Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija - www.5GTechritory.com. Forumam reģistrējušies jau vairāk nekā 2000 dalībnieku.

Reģistrācija mediju pārstāvjiem pieejama šeit: https://www.5gtechritory.com/media/.

"5G Techritory" ir Eiropas vadošais 5G ekosistēmas forums, ko jau ceturto gadu organizē VAS "Elektroniskie sakari" sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Starptautisko telekomunikāciju apvienību (ITU). Foruma stratēģiskais partneris ir "LMT" un to atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ziemeļvalstu Ministru padome, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Rīgas Dome, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, uzņēmumi "MikroTik" un "SAF Tehnika".

"5G Techritory" ir platforma 5G tehnoloģiju sekmīgai attīstībai un komercializācijai, ar mērķi sekmēt Eiropas ekonomisko konkurētspēju un izaugsmi. Forums pulcē viedokļu līderus, korporāciju vadītājus, zinātniekus un politikas veidotājus no visas pasaules. 2020. gada forumā piedalījās vairāk nekā 2050 dalībnieku no 107 valstīm un 202 augsta līmeņa runātāji no 32 valstīm.

Pasākums saņēmis trīs starptautiskus apbalvojumus - divas "Amber Event Award" balvas ("GrandPrix" un labākais 2020. gada tiešsaistes pasākums) un prestižo "Virtual Events Institute Virtual & Hybrid Conference" apbalvojumu.