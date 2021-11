'5G Techritory' Pasaules diena: 5G līdervalstis prezentē sasniegumus

Pašbraucošas automašīnas, droni, kas palīdz dzēst ugunsgrēkus, virtuālās realitātes tehnoloģijas jauno mediķu apmācībai, sensori, kas signalizē par ražas kvalitāti, ir tikai neliela daļa no 5G potenciāla.

23. novembrī foruma "5G Techritory" Pasaules dienā 5G līdervalstis - Somija, Lielbritānija, Norvēģija, Vācija un Dienvidkoreja iepazīstinās ar savu pieeju, sasniegumiem un nākotnes mērķiem 5G ieviešanā un pielietošanā. Pasaules dienu aizsāks Latvija. Delfi tiešraide no plkst. 9.00.

"5G ir sarežģīta tehnoloģija, un to nevar attīstīt individuāli. Mums ir jāstrādā kopā - valstīm, mobilo sakaru operatoriem, tehnoloģiju inovāciju radītājiem un pētniecības institūtiem, lai sasniegtu rezultātu. Tāpēc esam pulcējuši pasaules līdervalstis 5G jomā, lai no tām mācītos un iedvesmotos. "5G Techritory" ir izcila vieta, kur attīstīt sadarbību un kļūt par daļu no Eiropas un pasaules digitālās nākotnes," stāsta "5G Techritory" programmas vadītājs Neils Kalniņš.

Pasaules dienas programma pieejama šeit.

Pasākums notiks angļu valodā.

Par "5G Techritory"

Eiropas vadošais 5G ekosistēmas forums "5G Techritory" no 22. līdz 25. novembrim Rīgā jau ceturto reizi pulcēs vadošus jomas ekspertus un praktiķus no visas pasaules. Šogad tas paplašinās mērogu un notiks četras dienas, ar iesildošajiem pasākumiem jau no novembra sākuma.

22. novembrī "Tehnoloģiju diena", kas veltīta 5G tehnoloģijām ar padziļinātām diskusijām par dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, lietošanas gadījumu analīzi, tehnoloģiju demonstrējumiem.

23. novembrī "Pasaules diena", kurā 5G līdervalstis iepazīstinās ar savu pieeju 5G ieviešanā un pielietošanā.

24. novembrī - "Foruma diena" - ar vadošu starptautisku jomas ekspertu uzrunām un paneļdiskusijām par aktuāliem 5G jautājumiem.

25. novembrī - "Pasākumu diena", kas veltīta plašākai auditorijai, sākot no tehnoloģiju entuziastiem un novatoriem līdz vizionāriem un politiķiem.

"5G Techritory" būs bezmaksas un notiks tiešsaistē īpaši izveidotā platformā. Lai apmeklētu visus foruma pasākumus nepieciešama iepriekšēja reģistrācija šeit.