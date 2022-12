Foto: Pasniegtas IKT nozares gada balvas 'Platīna pele 2022'

Jau piecpadsmito reizi pasniegta informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares gada balva – "Platīna pele". Tās pasniegtas sešās galvenajās kategorijās.

Laureāti sumināti Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) ikgadējās konferences laikā. Par īpašu sniegumu vairāki konferences partneri pasnieguši arī savas speciālbalvas.

"IKT nozarei ir liela ietekme uz ekonomikas un sabiedrības attīstības procesiem, un tādējādi arī "Platīna pele" ir kļuvusi par nozīmīgu apbalvojumu nozares uzņēmumiem un organizācijām. Kopš 2007. gada, kad šo atzinības apliecinājumu pasniedzām pirmo reizi, ik gadu esam suminājuši dažādus projektus, kas pozitīvi veicinājuši IKT nozares un visas tautsaimniecības attīstību. Šogad laureātus vienojošais elements ir digitālā transformācija gan pakalpojumu sniegšanā, gan sabiedrības izglītošanā, gan jaunu tehnoloģiju radīšanā. Tas liecina, ka nozares uzņēmumi un organizācijas veic mērķtiecīgus soļus digitālās attīstības virzienā mūsu valstī. Vēlos pateikties gan laureātiem, gan nominantiem, kas paveikuši lielu darbu, īsteno nozīmīgus projektus un ir kļuvuši par labu piemēru citiem," teic LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Kategorijā "Uzņēmuma digitālā transformācija" Lielo uzņēmumu sadaļā balvu saņēma SIA "Vidzemes slimnīca" par balss atpazīšanas sistēmas ieviešanu ārstniecības dokumentācijas digitalizācijā, savukārt Mazo un vidējo uzņēmumu sadaļā – SIA "Autoskola Einšteins" par savu digitālo transformāciju. Speciālbalvu šajā kategorijā pasniedza uzņēmums "Tet" un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), augstu novērtējot SIA "Lursoft IT" par sankciju risinājumu "Monitorings un automatizēta masveida pārbaude sankciju sarakstos". Kategorijas "Uzņēmuma digitālā transformācija" partneri ir LR Ekonomikas ministrija un Latvijas Digitālās inovācijas centrs.

Kategorijā "Valsts digitālā transformācija" Sistēmu sadaļā balvu saņēma Valsts kanceleja par vienoto tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālu, savukārt Pakalpojumu sadaļā – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu portāls.

Par "Labāko kiberdrošību veicinošo iniciatīvu" tika atzīta Latvijas Zvērinātu notāru padomes ieviestā sejas atpazīšanas sistēmas integrācija videokonferences funkcionalitātē. Šis tehnoloģiskais risinājums saņēma arī "LMT" speciālbalvu. Kategorijas "Labākā kiberdrošību veicinošā iniciatīva" partneris ir LR Aizsardzības ministrija, kas pasniedza savu Goda rakstu projektam "Liepājas pašvaldības organizētais Kiberdrošības simulācijas tests un e-apmācības Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem".

Kā "Labākais E-skolotājs" tika godināts Ļevs Rusilo no Rīgas Juglas vidusskolas. Skolotājs ir īstenojis jaukto mācību procesu, kurā iesaistījis vairākas digitālās platformas – "KhanAcademy", "EdPuzzle" (paša veidotas viedstundas), "Google Earth" digitālām skolēnu ekskursijām-projektiem, "Padlet" un "Linoit", "TedEducation", "Polleverywhere". Skolotājs arī ieraksta vebinārus "YouTube" un padara saturu pieejamu ikvienam interesentam. Kategorijas "Labākais E-skolotājs" partneris ir Baltijas vadošais valodu tehnoloģiju uzņēmums "Tilde", kas uzvarētājam pasniedza naudas prēmiju - 1000 eiro.

Kategorijā "Women for IT– sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē" balvu saņēma SIA "Accenture" par mācību programmu "SheGoesTech". Šajā kategorijā Latvijā "Platīna pele" tika pasniegta pirmo reizi. Starptautiskas partnerības projekts "Women4IT" tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. Kategorijas "Women for IT – sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē" partneris ir biedrība "Riga TechGirls".

Par "Veiksmīgāko E-paraksta integrācijas risinājumu" tika atzīts SIA "Visma Enterprise" izstrādātais "Visma" paraksts. Šīs kategorijas partneris ir Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Sabiedrības simpātiju balvu, kuras laureāts tika noteikts balsojumā LIKTA "Facebook" lapā, ar gandrīz 600 balsīm ieguva Āgenskalna Valsts ģimnāzijas bioloģijas, datorikas un programmēšanas skolotāja Agnese Kramēna-Juzova.

Balva "Platīna pele" tiek pasniegta kopš 2007. gada ar mērķi izcelt veiksmīgākos Latvijā radītos digitālos risinājumus, kas ir noderīgi sabiedrībai, biznesam, pārvaldei un izglītībai, novērtēt un apbalvot izcilākos digitālo prasmju un pratības veicinātājus Latvijā un spēcīgākos projektus, tā popularizējot Latvijā radīto risinājumu panākumus un veicinot izpratni par digitalizācijas attīstības nozīmi Latvijas sabiedrības un ekonomikas izaugsmē.

Konferences galvenie atbalstītāji – tehnoloģiju uzņēmumi "LMT" un "Tet", partneri "Emergn", Latvijas Digitālās inovācijas centrs, "Latvijas valsts meži", LVRTC un projekts "Women4IT". Informatīvais atbalstītājs – portāls "Delfi".