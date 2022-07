Izsludināta pieteikšanās 'Riga TechGirls' bezmaksas apmācībām 'Iepazīsti tehnoloģijas'

Aicinot vēl vairāk iepazīt tādus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas virzienus kā kiberdrošība, mākslīgais intelekts, datu analītika, dizaina domāšana, programmēšana, projektu vadība un testēšana, kā arī veicinātu aktīvāku sieviešu iesaistīšanos tehnoloģiju jomā, biedrība "Riga TechGirls" ar "Google.org", "Tet" un citu tehnoloģiju uzņēmumu atbalstu trešo gadu pēc kārtas organizē bezmaksas apmācības sievietēm digitālo prasmju pilnveidošanai un pārkvalifikācijai.

Pieteikšanās izglītības programmai "Iepazīsti tehnoloģijas" norit no 5. jūlija līdz 9. augustam.

Eiropā teju 82% no IT jomā strādājošajiem ir vīrieši. Situācija Latvijā ir visai līdzīga – no visiem IT jomā nodarbinātajiem 23% ir sievietes. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm līdz 2027. gadam Latvijā iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā var pieaugt līdz pat 14 tūkstošiem.

Divu gadu laikā "Iepazīsti tehnoloģijas" izglītības programmā iesaistījušies vairāk nekā 10 tūkstoši dalībnieku – lielākoties sievietes, tomēr interesi izrādījuši un programmā uzņemti arī vīrieši. Līdz šim apmācības veiksmīgi apguvuši un sertifikātus saņēmuši 3742 dalībnieki. Turklāt teju 99% dalībnieku šo izglītības programmu ieteiktu arī citiem, bet 85% jauniegūtās zināšanas labprāt pielieto esošajā vai jaunā darbavietā.

Apmācības "Iepazīsti tehnoloģijas" norisināsies no šā gada 9. augusta līdz 27. oktobrim tiešsaistē lekciju un semināru formātā divas reizes nedēļā. Kā norāda organizatori, programmas mērķis nav iemācīt programmēt, bet gan sniegt ieskatu IKT jomās, tādējādi radot izpratni par šo nozari un tajā nepieciešamajām prasmēm. Programma paredzēta ikvienam bez vai ar minimālu iepriekšējo pieredzi bez konkrēta vecuma ierobežojuma.

"Nereti saskaramies ar sabiedrībā valdošo priekšstatu, ka IT ir programmēšana. Un te gribētos vēlreiz uzsvērt – tā nav tikai programmēšana. IT joma ir ļoti daudzpusīga – kiberdrošība, mākslīgais intelekts, datu analītika, dizaina domāšana, projektu vadība un testēšana un daudz kas cits. Programma sniedz uzskatāmus piemērus, ka IT der arī tām, kuras nav mācījušās nedz programmēt, nedz ir bijušas ļoti zinošas matemātikā, kā arī tām, kuras līdz šim strādājušas pilnīgi citās nozarēs. Vienlaikus dalībniecēm tiek sniegtas arī vērtīgas norādes, kā pēc programmas apgūšanas turpināt pilnveidot savas prasmes," norāda "Riga TechGirls" līdzradītāja un mentoru programmas vadītāja Diāna Butina.

Lai piesaistītu vēl plašāku interesentu loku pievienoties "Iepazīsti tehnoloģijas" apmācībām, "Riga TechGirls" organizē arī informatīvo kampaņu, laužot stereotipus, ka tehnoloģiju joma ir kaut kas pārāk sarežģīts un grūts. Ar tādiem saukļiem kā, piemēram, "Vieglāk nekā diskutēt vecāku čatā", "Vieglāk nekā ar augstpapēdenēm pa bruģi" biedrība cer pievērst arī to sieviešu uzmanību, kuras līdz šim nav iesaistījušās "Riga TechGirls" rīkotajos pasākumos.

Apmācības "Iepazīsti tehnoloģijas" latviešu valodā vada 50 IT jomā strādājoši speciālisti, galvenokārt sievietes, daloties ne vien ar zināšanām, bet arī sniedzot programmas dalībniecēm nepieciešamo atbalstu un motivāciju. Lekcijas un seminārus dalībniecēm ir iespēja noskatīties sev vēlamā laikā arī ierakstā.

Pieteikties apmācībām var internetā, projekta "Iepazīsti tehnoloģijas" mājaslapā "iepazistitehnologijas.lv". Sekmīgi apgūstot apmācības, dalībnieces saņems sertifikātu. Absolventēm būs iespēja pieteikties arī mentoringa programmai, kurā pieredzējuši nozares eksperti palīdzēs saprast, kā šīs zināšanas turpināt attīstīt un pielietot.

Biedrības "Riga TechGirls" mērķis ir nodrošināt vienlīdzību, veicinot digitālo prasmju attīstību ikvienam, bet īpaši atbalstot meiteņu un sieviešu pievienošanos IT jomai.