Kontakti, foto un video, vēsture sarakstēs – kādus datus iedzīvotāji pazaudējuši visbiežāk

Pārceļot datus no vienas mobilās ierīces uz citu, Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir pazaudējuši kontaktus, foto un video failus, kā arī vēsturi dažādās sarakstēs, liecina mobilo sakaru operatora "Bite" veiktās aptaujas dati.

Lai arī aptaujātie visbiežāk datus uzglabā digitālajās datu krātuvēs un pārkopē tos, piemēram, datorā vai ārējā datu nesējā, tā izvairoties no to pazušanas pārcelšanas laikā, liela daļa datus saglabā tikai mobilās ierīces SIM kartē, uzskatot, ka tas ir pietiekami droši un, ieliekot karti jaunā ierīcē, tie vienmēr būs atkal pieejami.

Pašrocīgi pārceļot datus no vienas mobilās ierīcēs (mobilā telefona vai planšetdatora) uz citu, bieži vien nākas samierināties ar to, ka daļa informācijas pazūd. "Bites" veiktajā aptaujā atklājies, ka Latvijas iedzīvotāji, pārceļot datus, visbiežāk ir pazaudējuši kontaktus (42%), piemēram, e-pastus un telefona numurus, kā arī foto un video failus (33%). Liela daļa (28%) ir pazaudējuši arī vēsturi dažādās sarakstēs, piemēram, mobilajā aplikācijā "WhatsApp", e-pastos un īsziņās.

Biežāk pazaudētās informācijas lokā, pārnesot datus no vienas mobilās ierīces uz otru, ir arī pēdējo zvanīto un saņemto zvanu saraksts (24%), automātiski iestatītas paroles un bankas maksājumu karšu numuri (16%), kā arī kalendāra ieraksti par nozīmīgiem notikumiem (11%). Vienlaikus 13% gadījumu iedzīvotāji saskārušies ar to, ka pēc datu pārcelšanas nesaglabājās iestatījumi, piemēram, bildes vairs nav sakārtos speciālos albumos un segmentētas pēc datumiem, tāpat pazudušas grāmatzīmes interneta pārlūkā ("bookmarks").

No svarīgas informācijas pazušanas iespējams izvairīties, arī veicot vairākus drošības pasākumus savā ikdienā. Tomēr, lai arī aptaujas respondenti to dara un visbiežāk sinhronizē datus digitālajā datu krātuvē jeb "mākonī", piemēram, "Google Drive" vai "iCloud", vai pārkopē tos, piemēram, datorā vai ārējā datu nesējā, liela daļa iedzīvotāju (23%) tos saglabā tikai mobilās ierīces SIM kartē, uzskatot, ka tas ir pietiekami droši un, ieliekot karti jaunā ierīcē, tie vienmēr būs atkal pieejami. Vienlaikus 21% gadījumu cilvēki rēķinās, ka, mainot mobilo telefonu vai planšetdatoru, iepriekšēja informācija nesaglabāsies vai, pārceļot datus, nedomā par to, jo neglabā ierīcē nozīmīgu informāciju.

"Tiem, kuri pamatā uzticas informācijas uzglabāšanai SIM kartē, ir jāatceras, ka tajā nav iespējams uzglabāt, un līdz ar to pēcāk arī pārcelt uz citu ierīci, tādu informāciju kā foto un video failus, mūziku, SMS u.tml. Tāpēc datu uzglabāšana, izmantojot mākoņpakalpojumus, ir vitāli svarīga katram mobilā telefona un planšetdatora īpašniekam," norāda "Bites" pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Aptauja veikta augustā, sadarbojoties ar pētījumu kompāniju "Norstat Latvija", un tajā piedalījās 1009 respondenti vecumā no 18-74 gadiem visā Latvijā.