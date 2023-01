Krāpnieki izplata viltus loterijas, izmantojot 'Swedbank' un 'Circle K' zīmolus

Valsts policija brīdina par interneta vidē izplatītām dažādām viltus loterijām. Nupat, noticot ziņām par laimestu, apkrāpts kāds vīrietis Ogres pusē, proti, noziedznieki uz viņa vārda paņēmuši kredītu.

Likumsargi aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem.

4. janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknī vērsies kāds iedzīvotājs, kurš bija iekritis krāpnieku slazdos, noticot viltus loterijai. Proti, cietušais sociālajā tīklā "Facebook" bija pamanījis it kā "Swedbank" loteriju – virtuālu laimes ratu. To "iegriežot", uzrādījies, ka viņš laimējis 1000 eiro. Turpat prasīts arī norādīt viņa bankas kontu, uz kuru it kā pārskaitīt laimestu. Pēc mirkļa viņam piezvanījusi kāda persona, kas uzdevusies par "Swedbank" darbinieku. Zvanītājs apgalvojis, ka notikusi krāpšana un, lai to novērstu, jānosauc savs Smart-ID kods. Vīrietis rīkojies pēc šī krāpnieka instrukcijām, kā rezultātā viņa kontā tik tiešām ieskaitīti 1000 eiro, taču jau mirkli vēlāk šī nauda pārskaitīta uz citu bankas kontu.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka minētie 1000 eiro, kas sākotnēji tika ieskaitīti vīrieša bankas kontā, ir ātrais kredīts, ko krāpnieki paņēmuši uz viņa vārda, izvilinot datus.

Foto: Valsts policija

Turklāt policijai ir informācija, ka viltus loterijas tiek rīkotas, arī izmantojot zīmolu "Circle K". Šajā gadījumā iedzīvotājiem tiek prasīts lejupielādēt aplikāciju, kas, visticamāk, satur ļaunatūru un, iespējams, zog personu datus. Tāpat krāpnieki var izmantot arī citu atpazīstamu uzņēmumu nosaukumus, lai apkrāptu iedzīvotājus.

Valsts policija vērš uzmanību, ka krāpnieki ar numuru viltošanas tehnoloģiju atdarina dažādu iestāžu telefona numurus. Arī šajā gadījumā zvana saņēmēja telefona ekrānā uzrādījies "Swedbank" numurs, lai gan nav zvanīts no šīs bankas.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt piekļuves datus saviem bankas kontiem (kredītkaršu numurus, PIN kodus, Smart-ID paroles, CVC kodus u.tml.). Piedaloties loterijās, ir svarīgi vispirms noskaidrot, vai konkrētais uzņēmums tādu loteriju patiešām rīko. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti neinstalēt savos datoros un telefonos dažādas aizdomīgas programmatūras un aplikācijas.