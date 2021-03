Pērn '220.lv' pārdošanas apjomi kāpuši par 40%

Pērn interneta mazumtirgotāja "220.lv" pārdošanas apjomi, salīdzinot ar 2019.gadu, auguši par 40%, liecina tā sniegtā informācija.

Uzņēmumā norāda, ka aizvadītais gads nostiprinājis gan pircēju paradumus iepirkties tiešsaistē, gan arī sekmējis to, ka aizvien aktīvāk uzņēmēji izmanto "220.lv" izveidoto "Marketplace" savu preču tirdzniecībai.

"220.lv" apkopotie dati liecina, ka pērn strauju preču noietu veicinājušas veselībai un drošībai nepieciešamās preces, piemēram, sejas aizsargmaskas, higiēnas piederumi, kā arī ķermeņa kopšanas un skaistumkopšanas preces, mēbeļu un interjera preces, bērniem un jaundzimušajiem domātās preces, sadzīves tehnikas un elektronikas preces, saimniecības preces, kā arī datortehnika un viedtālruņi.

Kā norāda "220.lv" pārstāve Līga Bubko, preču grupa, kuras pārdošanas apjomi, salīdzinot ar 2019. gadu, auguši par vairāk nekā divām reizēm, bijusi saimniecības preču kategorija, kurā iekļaujas tādas preces kā virtuves tekstils un aksesuāri, mazā sadzīves tehnika, tīrīšanas līdzekļi. "Tāpat, novērojot, ka arvien vairāk darba vietu un skolas solu tiek pārcelti uz mājām, pērn pieauga pārdošanas apjomi mēbelēm un interjera precēm, to apjomiem, salīdzinot ar 2019.gadu, augot par vairāk nekā 30%. Izmaiņas ikdienas ritmā veicināja arī datoru un elektronikas preču noietu - salīdzinot ar 2019. gadu, pērn IT un ar to saistītās preces pirktas par apmēram 20% vairāk, savukārt elektronikas preces par gandrīz 30% vairāk," viņa informē.

Tāpat pandēmija atstājusi ietekmi uz vecāku iepirkšanās paradumiem, kas atspoguļojas pārdošanas rezultātos, jo bērniem un jaundzimušajiem domātajā preču kategorijā pārdošanas apjomi auguši par vairāk nekā 70%.

Ne mazāk nozīmīgas tendences novērotas kosmētikas un smaržu kategorijā, iegādājoties sejas, ķermeņa, matu kopšanas līdzekļus un sejas maskas, to pārdošanas apjomiem, salīdzinot ar 2019.gadu, augot par vairāk nekā 40%. Šī tendence skaidrojama ar to, ka nepieredzēti liela daļa iedzīvotāju slēgto skaistumkopšanas salonu dēļ sāka pirkt arvien vairāk preču, kas raksturīgas salona apmeklējumam. Savukārt, ievērojot pandēmijas drošības un higiēnas nosacījumus, iepirkumu grozos dominēja arī sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļi un citi ar higiēnu saistīti pirkumi. Likumsakarīgi, ka, samazinoties ikdienā veiktajam fizisko aktivitāšu skaitam, pircēji arvien vairāk iegādājās sporta aprīkojuma un brīvā laika pavadīšanas preces, kuru pārdošanas apjomi pērn auga par vairāk nekā 30%.

"Marketplace" platformas attīstības rezultātā pašreiz, pateicoties 600 tirgotājiem no Latvijas, "220.lv" sortiments ir papildināts par vairākiem simtiem tūkstošu vienību. Šis risinājums pandēmijas ēnā ir kļuvis arī par sava veida atbalsta rīku mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kuri krīzes laikā nonāca sarežģītos apstākļos, uzskata "220.lv" pārstāve. "220.lv" "Marketplace" esot bijusi iespēja, kā viņiem noturēt savu biznesu vai paplašināt to jaunā kanālā.

Bubko piebilst: "Tirgotājiem ir iespēja savas preces tirgot uzreiz visās trīs Baltijas valstīs. Nereti uzņēmējiem pašu spēkiem ieiešana kaimiņvalstu tirgos ir pārāk liels izaicinājums, tomēr ar jau gatavu infrastruktūru un klientu datu bāzi tas ir izdarāms ievērojami ātrāk. Pašreiz platformai ir pievienojušies 2200 pārdevēju Baltijas mērogā."

"Pigu Grupai" pieder tiešsaistes veikals "220.lv" Latvijā, "Pigu.lt" Lietuvā un "Kaup24.ee" Igaunijā.