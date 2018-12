'TechChill' fokusēsies uz nozīmīgākajām jaunuzņēmumu nozarēm reģionā

"TechChill Fifty Founders battle" sacensības, kurās piedalīsies 50 progresīvākie jaunuzņēmumi no Baltijas, Skandināvijas, kā arī no Centrālās un Austrumeiropas, koncentrēsies uz nozarēm, kas reģionā parādījušas vislielāko potenciālu. Konkursa dalībnieki tiks iedalīti piecās vertikālēs, kas reģionā ir visspēcīgākās: finanšu tehnoloģijas ("fintech"), unikālas tehnoloģijas ("deep-tech"), programmatūra kā pakalpojums (SaaS), aparatūras un lietu internets, kā arī sociālās nozares jaunuzņēmumi. Visus pieteikumus izvērtēs profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir investori un jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvji.

Jaunuzņēmumi, kuri maina cilvēku ikdienu un meklē risinājumus globālām problēmām, ir ļoti nozīmīgi, tāpēc nākamās jaunuzņēmumu konferences "TechChill" laikā, liels uzsvars tiks likts uz šo tēmu aktualizēšanu. Kā jau minēts iepriekš, sacensības sadalītas piecās vertikālēs un viena no tām ir finanšu tehnoloģijas, kas Baltijas valstīs ir svarīgs aspekts ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. "Baltic Startup Mag" ievāktie dati norāda, ka 18% no Baltijā esošajiem jaunuzņēmumiem darbojas tieši šajā nozarē un 70% investīciju tiek novirzīti sfēras attīstībai.

Nākamā vertikāle ir programmatūra kā pakalpojums (SaaS), kas veido 32% no Baltijas valstīs esošajiem jaunuzņēmumiem. Aparatūru un lietu interneta nozare nav vieglākais darba lauks, taču "TechChill" ir pamanījis daudz lielisku jaunuzņēmumu, kas jau tagad darbojas ar 5G tehnoloģijām, viedajām ierīcēm, aparatūrām un lietu internetu. Mākslīgais intelekts un mašīnmācība pārstāv vēl vienu sacensību vertikāli – "deep-tech". Baltijā ļoti daudz jauniešu absolvē tieši zinātnes programmas – matemātiku, datorzinātnes, inženierzinātnes, ražošanu, būvniecību, kas norāda, ka "deep-tech" nozarei reģionā ir liels potenciāls un attīstības iespējas, taču pēdējā vertikāle norāda, ka tehnoloģijas ir radītas ne tikai, lai atvieglotu mūsu ikdienas dzīvi, bet arī lai palīdzētu attīstīt izglītību, veselības aprūpi, vidi un citus aspektus. Šobrīd sociālie jaunuzņēmumi veido 5% no visiem Baltijā esošajiem jaunuzņēmumiem, un, lai arī šī sfēra nav tik plaši pārstāvēta, "TechChill" vēlas iedrošināt citus, iepazīstinot ar tiem, kas sevi šajā nozarē jau ir pierādījuši.

"Mēs redzam tehnoloģijas kā iespēju atrisināt ieilgušas problēmas, kuras iepriekšējās paaudzes nav varējušas uzveikt. Jau šobrīd ir daudz lielisku jaunuzņēmumu, kas strādā ar veselības aprūpes tehnoloģijām, izglītības nozares tehnoloģijām un ilgtspējīgiem risinājumiem, un, lai iedrošinātu šādu uzņēmumu attīstību tieši Baltijas valstīs, mēs vēlamies parādīt veiksmīgākos piemērus," teic "TechChill" vadītāja Kristīne Korņilova.

"Pasākumam notiekot Baltijas valstu centrā, "TechChill" ir lieliska iespēja, lai jaunuzņēmumi, kuri meklē investorus vai citas iespējas reģionā, varētu sevi parādīt plašai publikai. Attiecībā uz mums – "Startup Wise Guys" vienmēr meklē jaunas jaunuzņēmumu zvaigznes kurās ieguldīt, un "Fifty Founders battle" ļauj mums ietaupīt laiku, jo daudzsološākos jaunuzņēmumus varam redzēt vienā vietā un vienā laikā," saka "Startup Wise Guys" programmas un partneru vadītāja Egita Poļanska.

"Ņemot vērā rīkoto sacensību daudzumu, mēs esam pamanījuši, ka uzņēmumu dibinātāji mēdz nepamanīt to vērtību, un sniegtos ieguvumus. Ne tikai galarezultāts ir svarīgs, sagatavošanās, diskusijas, idejas prezentācijas atkārtošana, atsauksmes un publicitāte, viss ir nenovērtējams katra jaunuzņēmuma attīstībā. Tas ir kā jaunuzņēmumu "ātrais kurss". Es vēlos iedrošināt visus jaunpienācējus, kuri meklē ieguldījumu savā jaunuzņēmumā – klientus, partnerus, līdzdibinātājus, investorus – noteikti apsvērt iespēju piedalīties šajās sacensībās. No investora viedokļa, "TechChill Fifty Founder battle" gadu no gada dod lielas reģionālas investīciju iespējas un norāda uz nākotnes iespējām. Tā ir lieliska iespēja satikt daudzsološākos jaunuzņēmumus no Baltijas, Ziemeļvalstīm, kā arī no Centrālās un Austrumeiropas, lai iepazītu investīciju kopainu vienā vietā," dalās "Practica Capital" līdzdibinātājs un partneris Donats Kers (Donatas Keras).

"Fifty Founders battle" sacensību laikā jaunuzņēmumus izvērtēs fināla žūrija. Balstoties uz ekspertu pieredzi konkrētajā jomā, katru vertikāli pārstāvēs citi žūrijas dalībnieki. Kā jau ierasts, skatuves laiks tiek atvēlēts visām 50 komandām, jo "TechChill" uzsver, cik svarīgi ir dot iespēju visiem prezentēt ideju lielas auditorijas priekšā, sastapt potenciālos darbiniekus, partnerus, investorus un saņemt mediju uzmanību.

"TechChill" ir kļuvis par gada vērienīgāko un atpazīstamāko Baltijas ekosistēmas atbalsta pasākumu, kā ietvaros ir arī lieliska iespēja iepazīt daudzsološākos jaunuzņēmumus un ideju autorus no Baltijas valstīm. Pēdējo pāris gadu laikā konference ir strauji attīstījusies – no dažiem simtiem interesentu, šobrīd "TechChill" katru gadu pulcē vairāk nekā divus tūkstošus starptautisko apmeklētāju. Katru februāri ar "TechChill" palīdzību Rīga nedēļas garumā kļūst par globālu inovāciju, biznesa un sadarbības veidošanas centru. Nākamā "TechChill" konference notiks 2019. gada 21. un 22. februārī Rīgā.